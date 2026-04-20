ODLUKA U UTORAK

Vaha je pred suspenzijom: 'Ja prijetio? Nikada! Pogledajte snimku, nisam vrijeđao suca'

Piše Jakov Drobnjak,
Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha" | Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Vahid Halilhodžić poludio je na suca na utakmici Nantes - Brest i zaradio crveni karton. Prijeti mu suspenzija, a on je za francuske medije rekao kako ni u jednom trenu nije vrijeđao suca i prijetio

Vahid Halilhodžić je pred velikom suspenzijom. U utakmici svog Nantesa protiv Bresta (1-1) zaradio je crveni karton nakon što je žestoko prosvjedovao na odluke suca, a posebno je poludio kada je isključen njegov igrač Dehmaine Tabibou. Vikao je da mu sudac sve što misli dođe reći u lice, a pred suspenzijom je jer je, navodno, vrijeđao suca. Nantes je u petoj minuti utakmice primio gol i ostao bez važne pobjede te mu prijeti ispadanje.

Tuzla: VIP loža na susretu BiH i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halilhodžić se o svemu oglasio za francuski L'Equipe.

- Nikad nikoga nisam uvrijedio. Kretao sam se okolo, lijevo i desno, ali nikad nikoga nisam uvrijedio niti prijetio. Samo sam jednom isključen u karijeri, s PSG-om, i dobio sam dvomjesečnu zabranu. Samo sam ga zamolio da dođe i objasni zašto, a sudac nije došao. Zaslužujem malo poštovanja, kao i moja momčad. Ali nikad nikoga nisam uvrijedio. Prijetio kome? Što? Nevjerojatno. Pogledajte snimku, jasno je na televiziji. Ako pronađu uvredu, trebali bi me suspendirati na pedeset godina - rekao je trener Nantesa.

Objasnio je i kako klub stoji uz njega.

- Uprava je također bila nezadovoljna suđenjem. Predsjednik Waldemar Kita također je bio obeshrabren. Nakon sezone mora se ozbiljno razgovarati o tome kako da Nantes vratimo igranju u europskim natjecanjima. Jednog dana, kada odem, dat ću upravi svoje mišljenje o mnogim stvarima. Sada sam samo duboko razočaran zbog igrača, povrijeđen. Jer, znate, uživam raditi s njima. Nisam imao nikakvih problema otkako sam došao - rekao je.

Nantes ima 20 bodova, nalazi se na predzadnjem mjestu i ima devet bodova manje od Nice koja je prva iznad crte te je pet bodova od 16. mjesta koje vodi u doigravanje za ostanak. Svoju kaznu će saznati u utorak, a moguće je da ga neće biti na klupi do kraja sezone, što je još šest utakmica. 

