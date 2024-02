Vaha o mogućem preuzimanju Dinama, Mamićima i HNS-u: 'Nisu jednom zvali u Hrvatsku'

Luka Modrić je jedan fenomen. Dobije Zlatnu kopačku pored Ronalda i Messija koji su bolji igrači od njega. Jedan hrvatski novinar me pitao, pa ne možeš ga uspoređivati s Messijem, ti beka ili golmana uspoređuješ s centarforom... Biti Zlatna lopta je nešto nevjerojatno, veliki naklon. On nije takav tip da kaže da je iznad ekipe, on je u sklopu kolektiva. To je njegova veličina, individualnu kvalitetu, ljudsku i nogometnu, stavio je u kontekst kolektiva. Čujem da se ljuti, ima 38 godina, a ne treba se ljutiti jer dolaze mlađi, započeo je u emisiji Sport nedjeljom Vahid Halilhodžić (71).

Hrvatska reprezentacija je posljednjih godina bila svjetski viceprvak te trećeplasirana momčad svijeta, a uvijek se rado čulo i mišljenje bivšeg trenera Dinama.

- Ovo što je nogomet u Hrvatskoj donio, to je nevjerojatno. Toliko mala zemlja da igra finale Svjetskog prvenstva, to je nešto. Kad je u Francuskoj 98. bilo prvenstvo, morali su igrati to finale. Malo se sreća okrenula, imali su sreće u ovim fazama, ali to je nešto fenomenalno. I ovo što gledamo s vaterpolistima, treba tim momcima odati punu počast, to si 'na nebu' - rekao je.

Često ga se povezivalo s raznim klupama što klubova, što reprezentacija. A što se tiče sjedanja na klupu 'vatrenih', i tu je bilo priče...

- Nisu me jednom zvali u Hrvatsku... Za 14 godina ću ti reći ostalo - našalio se Halilhodžić s Antom Brekom.

Povezivalo ga se s Dinamom

Nakon što je raskinuo s reprezentacijom Maroka prije godinu i pol, Halilhodžić je bez posla. A što se ponuda tiče, mnogo se spominjao njegov povratak na Maksimir s obzirom na sve stvari oko zagrebačkog Dinama, ali Vaha se nikad nije vratio.

- Kako znate da nije dolazio poziv? Možda jest i više puta. Neću to ni odgovarati, pratim sve sa strane. Ne volim populističke priče. Za sada, nažalost, ne - rekao je pa nastavio o Maroku, ali i odnosu s bjeguncima od hrvatskog pravosuđa Zdravkom i Zoranom Mamićem:

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

-.Nitko mi nije 'napakirao', tražili su da pozovem neke igrače, ja nisam. Nema tu ništa. S Zdravkom Mamićem nisam imao nijedan problemčić sve do zadnje utakmice, sad je u modi da ga svatko napada, ali nismo imali nijedan konflikt. Prava suradnja, ja svoj, on svoj posao. Svi znamo što se događa i što je bilo, koliki je Zdravkov doprinos u stvaranju pobjedničkog Dinama. Utjecaj na stvaranje reprezentacije, većina igrača bila je, na ovaj ili onaj način, u kontaktu s njim. Ovo što se sad događa, nije moje da komentiram. Vjerojatno bi neki klubovi željeli da imaju čovjeka koji može tako, ne treba zaboraviti, ne ulazeći u druge stvari, doprinos klubu. U kontaktu sam sa Zoranom, on je sa mnom radio, bio je vrlo važna osoba u organizaciji.

A onda se osvrnuo i na trenutačno stanje u HNL-u. Dinamo, Hajduk i Rijeka u borbi su za titulu, a prvo se osvrnuo sa splitski klub.

- Mislim da Jakobušić dosta dobro to vodi, nije u prvoj liniji, polako priprema, a koliko je, to ja ne znam. Ne mogu ući u pojedinosti. Titula? Treba dobro vidjeti što je sve bilo, Dinamo je bio dobar, možda bolje organiziran. Ako smijem to reći, ne pratim puno toga, a u Hajduku se često mijenjaju treneri, ne može trener sve pokazati za dva, tri, šest mjeseci. Kad sam počinjao, primjerice u Alžiru, nije to bilo... U Maroku nisam znao igrače, treba promijeniti 90 posto ekipe, ne može se odjednom stvoriti mentalitet i kultura pobjeda. Treba imati politiku vođenja kluba na terenu i izvan njega. Prošle godine su juniori išli do finala, ne mogu ti momci odmah, teško je povezati ekonomsko-sportsku politiku s obzirom na odlaske. Kad stalno mijenjaš, vidim netko kupuje igrače koji to ne zaslužuju. Odakle plaća? Moraš prodati najboljeg igrača da bi svima isplatio plaće u klubu - rekao je pa zaključio o šansama za prvaka:

- Nisam toliko veliki stručnjak, ali prvenstvo je za mene jako zanimljivo. Dinamo je u velikoj opasnosti da poslije toliko godina prepusti vodeću poziciju drugom klubu. Bit će to veliki ispit, posebno u ovakvim situacijama koje se događaju izvan terena. Hajduk i Rijeka su veliki pretendenti da možda na kraju završe prvi.

Osvrnuo se Halilhodžić i na igračku karijeru u kojoj nije nastupao za najjače klubove regije. Nosio je dresove mostarskog Veleža, Neretve iz Metkovića, francuskog Nantesa i Paris Saint-Germaina.

'Trenutačno ne postoji ponuda koja me privlači'

- Neki klubovi su nudili novce od Zvezde, Partizana, Hajduka, Dinama, svatko je imao strategiju. Dinamo je sanjao da ja zamijenim Zambatu, Jerkovića, pričao mi je Vlatko Marković da 'ja samo znam koliko su mene sanjali' u klubu... Bilo je tu, ali u to vrijeme bilo je nemoguće, politika i sve to - objasnio je.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Rodio se u Jablanici u Bosni i Hercegovini, a osvrnuo se na reprezentaciju.

- Ne mogu zamisliti da reprezentacija Bosne i Hercegovine ne može igrati u Mostaru, Banja Luci, koji je to fašizam... Sportski sam radnik, mene ne vole samo muslimani, vole me Hrvati, Srbi. Političari nek rade svoje, ali narod se mora družiti, više ne postoji to što netko ima u mislima, te lude ideje. Vjekovima se tu ljudi druže skupa, nema toliko mržnje među ljudima koliko se to propagira.

Već je neko vrijeme bez angažmana, a što je sljedeće za njega?

- Odbio sam neke cifre, stid me reći. U ovim godinama ne treba se folirati. Svi što su otišli nisu otišli radi pejzaža, isključivo zbog novca. Možda sam malo i čudan, iako sam par milijuna trebao odbiti, ne bih mogao naći motivaciju. Kad sam radio, radio sam 100 posto. Ovi koji su sa mnom radili bili su na velikim mukama. Mora to biti nešto posebno, ali mislim da to trenutačno ne postoji. Volim pogledati sve, interesira me što kažu. To je dio mene, borim se sam sa sobom - zaključio je Vaha.