Ne bih se odazvao pozivu i da me je zvao. On je mrtav za mene. Nije me poštovao kao sportaša, iako sam igrao dobro u klubu, rekao je Younes Belhanda (31), marokanska nogometna zvijezda koja neće nastupati u reprezentativnom dresu na nadolazećem Afričkom kupu nacija.

Bio je 'desetka' u Maroku, ali onda je 'zaratio' s izbornikom Vahidom Halilhodžićem (69) kao i još nekoliko poznatih reprezentativaca pa tako u reprezentaciji Maroka nisu Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax), Adel Taarabt (Benfica) i Amine Harit (Marseille).

Vaha je odmah odgovorio na prozivke nogometaša koji je potpisao za Adana Demirspor nakon što mu je istekao ugovor u Galatasarayu.

- Trener je taj koji bira tko će igrati. Njegove izjave su pretenciozne. Birao sam igrače koji igraju timski nogomet, a postoji i žestoka konkurencija u ekipi - jasan je Halilhodžić.

Najveća zvijezda koju je izbacio je definitivno Hakim Ziyech, a njega i Mazraouija je 'optužio' za neprofesionalizam.

- Žao mi je što ovu odluku nisam donio ranije. Ima neka granica koja se ne može prijeći. Jednom je odbio igrati. Rekao je da je povrijeđen, ali doktori su mi rekli da je zdrav. Neću tolerirati takvo ponašanje. Ja biram igrače, iako se u Savezu često ne slažu sa mnom. Mi ćemo otići jednog dana, ali reprezentacija ostaje iznad svega - zaključio je Vaha, a spomenuti su igrači rekli da neće igrati u reprezentaciji sve dok je on tamo.

Afrički kup nacija počinje 9. siječnja, a Maroko je u skupini s Ganom, Gabonom i Komorima.