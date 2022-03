Valdas, moraš napasti Dinamo! Kopiću, treba izdržati prvi nalet Splićana, a onda ih i - matirati...

Uoči jedne jako važne utakmice trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević podijelio je novinarima prazne papiriće i zatražio da napišemo jedanaest imena za koja smatramo da bi ih on trebao sutra poslati na teren, kao i taktičku formaciju. I svi smo napisali svoje favorite i predali mu papiriće, naivno vjerujući kako će ih on proučiti i izdvojiti one za koje smatra da su najbolji. Šipak, Ćiro je papiriće pospremio u džep i povišenim tonom uz neizbježan osmjeh, kako samo on to zna, poentirao:

- Lako je biti general poslije bitke. Ali sad imam vaše sastave i taktiku, pa da vidim tko će me kritizirati da nisam dobro izabrao i posložio momčad ako sutra izgubimo.

I u pravu je legendarni trener, privilegija je biti general poslije bitke, nakon što utakmica završi i otkrije sve slabosti ili prednosti onoga što je trener pripremio, a momčad na terenu pokazala. I zbog toga, uoči ovog najvećeg derbija, nećemo nagađati koga bi sve Dambrauskas i Kopić mogli poslati na Poljud sutra u 18:00 sati i u kojoj formaciji, nego ćemo vam napisati koga bi mi poslali na teren i zašto.

Hajduk danas mora napasti od prve minute, mora pobijediti i smanjiti zaostatak kako bi do kraja sezone ostao u utrci za naslov prvaka. Igra se na Poljudu, pred 30.000 navijača, i to je prednost koju Dambrauskas naprosto mora iskoristiti. Kako? Nebitno, utakmicu mora dobiti, pa makar stajao na trepavicama, kako je to slikovito napisao jedan naš čitatelj u komentaru jučerašnje press konferencije. Dakle, Hajduk mora iskoristiti huk s tribina i ne čekati, nego napasti od prve minute.

U formaciji 4-2-3-1 Kalinić bi trebao biti neupitan na golu, Mikanović i Melnjak su u boljoj formi od Lovrencsicsa i Čoline, a prednost u ovakvim, ratničkim utakmicama, dajemo Katiću i Elezu pred Ferrom. Vezni red je slaba točka Hajduka, često su igrači u toj liniji prepušteni sebi na širokom prostoru i trebat će im pomoć. Grgić bi morao zaigrati, a uz njega i povratnik Krovinović kojeg dugo čekamo jer on može osigurati bolji protok lopte prema napadu. Prema naprijed uopće nema dileme, četvorica i to u špici Kalinić, iza njega Livaja, a na bokovima Sahiti i Biuk.

Za nekoga je ovo možda previše riskantno, ali nužnost pobjede diktira taktiku, Hajduk mora napasti i natjerati Dinamo da razmišlja o tome kako će ih zaustaviti, a ne da obrana Hajduka razmišlja kako zaustaviti Oršića, Petkovića... Ivan Katalinić je uvijek napadao Dinamo, pogotovo na Poljudu, čak i sa slabijim momčadima, i vrlo često je pobjeđivao upravo zbog toga što se igrači Dinama nisu navikli braniti. Hajduk napokon ima kvalitetu koja na niti jednoj poziciji ne zaostaje za Dinamovom. Dapače! Dakle, Hajduk bi trebao napasti sa šest do sedam igrača, svakako s Krovinovićem i barem jednim bekom, a braniti se s osam igrača u formaciji 4-4-1-1, dakle s poduplanim bokovima.

Dinamo je poslije manje igračke, ali i rezultatske krize pružio prilično dobru partiju protiv Šibenika, tako podigao samopouzdanje u svlačionici uoči velikog derbija. Željko Kopić i dalje ima velike probleme s igračkim kadrom, na Poljudu ni danas (najvjerojatnije) neće biti ozlijeđenih Perića, Ademija i Ivanušeca, dok je dobra vijest za napadače "modrih" što će se u kadar ipak vratiti iskusni Theophile.

Zagrepčani su još u prosincu osjetili moć današnjeg Hajduka, Splićani su potpuno nadigrali Dinamo u Maksimiru, na krilima sjajnog Marka Livaje slavili 2-0. I još od tog dana, u glavama igrača Dinama tinja želja za osvetom (isključivo sportskom), a svima je jasno kako bi pobjedom na prepunom Poljudu Hajduku zadali još jedan žestok udarac u borbi za naslov.

Željko Kopić tako bi u Maksimiru trebao zaigrati s napadački orijentiranom postavom, Dinamov je nogometni DNK igra na gol više. Kako u Europi, tako i na domaćoj sceni. Jasno, nekakvo srljanje nije poželjno u ovakvom derbiju, ali Dinamo bi trebao zaigrati pametno, izdržati početni pritisak "bijelih", pa izdominirati u sredini terena. Jasno, lakše je pričati nego to samo tako odraditi.

A sastav? Dinamo posljednjih tjedana dobro djeluje u sustavu s tri braniča (3-5-2), iako je u nekim manjim taktičkim izmjenama to protiv Šibenika više izgledalo kao 3-4-2-1. Mislav Oršić i Mahir Emreli djelovail su na krilnim pozicijama, Bruno Petković bio čisti napadač. I odmah je zabio. Da, Petkovića treba maksimalno približiti domaćim vratima.

Dominik Livaković tako bi trebao biti Dinamova "jedinica" na Poljudu, obrambenu trojku činili bi Theophile, Šutalo i Franjić, na bočnim pozicijama našli bi se Ristovski i Bočkaj. Kao dva zadnja vezna tu bio dvojac (Mišić i Gojak) s puno ovakvih utakmica u nogama, ispred njih Oršić s lijeve i Emreli s desne strane. U napadu bi opet zaigrao Petković.