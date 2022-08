Dambrauskas: Ovaj stadion, navijači i grad su vidjeli puno čuda, možda vide još jedno...

Nakon utakmice Hajduka i Lokomotive, dojam je da je Silvio Čabraja više bio nezadovoljan pogreškama svojih igrača nego konačnim rezultatom i porazom.

- Čestitke Hajduku na pobjedi, znali su iskoristiti naše mane i pogreške. Ganjali smo izjednačenje u drugom dijelu ali se nismo uspjeli vratiti u utakmicu. Imali smo četiri – pet kornera, nismo tako loše ni izgledali, Hajduk nam u prvom poluvremenu nije uputio više od jednog - dva udarca. Ali kad dobijete gol iz "balon lopte" koja se ubacuje u kazneni prostoru, a mog igrača prebace kao da je na drugoj strani Messi, drugi gol primili smo iz kornera... Doslovno ne mogu igračima ništa zamjeriti, ni žar, ni želju, osim ovih nedostataka koji su nas koštali bodova - kazao je Čabraja

Kakvog ste Hajduka vidjeli?

- Hajduk je imao i europsku utakmicu, ali imaju oni i dobar roster igrača. Klubovi koji žele igrati Europu moraju kvalitetno odrađivati i domaće natjecanje.

Prodajete li Cokaja Dinamu?

- Ja sam trener, drugi ljudi vode politiku kluba. Cokaj je igrao i nadam se da će i dalje igrati za nas.

Doma dobivate vanka gubite utakmice?

- I zadnja utakmica protiv Gorice je bila slična, praktično nam nisu prešli centar ali mi radimo katastrofalne pogreške koje nas koštaju bodova. Mlađi pioniri ne bi smjeli primati takve golove.

Ljestvica je nevjerojatno zgusnuta od trećeg do desetog mjesta u bod – dva?

- Bit će gusto, moje je viđenje takvo. Vidjet ćemo hoće li se Dinamo i Hajduk odvojiti u utrci za prvaka. Osijek i Rijeka su upali u "crnu rupu", ali sve se to može promijeniti u dva tjedna.

Valdas Dambrauskas kazao je kako on nije zadovoljan utakmicom ali i da vjeruje kako nije zadovoljan ni njegov kolega Čabraja.

- Ne znam što je rekao moj kolega, ali mislim da ni mi ni oni nismo bili kreativni, sve potencijalne prilike u izgradnji napada nisu rezultirale prilikama. Igrači su bili umorni, i teren je bio malo klizav, sve u svemu zadovoljan sam samo pobjedom, ovo je za nas bila finalna utakmica. Kolovoz je uvijek nezgodan mjesec zbog Europe, kao što sam već rekao, taoci smo uspjeha, igramo Europu, a Lokomotiva je jako težak suparnik. Oni su momčad protiv koje nitko ne želi igrati. Dali smo im previše prostora, pustili smo im da zabiju gol, nismo iskoristili prostor koji su nam ostavili...

Je li euforija i ludilo koji ga okružuje Livaji naštetio, što se njim događa?

- Što možemo reći o Livaji? Kako je počela utakmica? Dobio je nagradu za najboljeg strijelca lige. On je najbolji igrač lige, ali i on je čovjek, ako očekuješ da će zabiti hat trick svaku utakmicu, to se neće dogoditi. I on je čovjek, i sve dok imamo Livaju, svaku utakmicu imamo priliku pobijediti, bez obzora na suparnika. On je taj koji radi razliku.

Vezni red teško zadržava loptu, trebate li pojačanja u veznom redu?

- Ne trebamo nove igrače, nego kad izađemo na teren da imamo rješenje. Mijenjamo formacije, mijenjamo igrače, trebamo vremena da uđemo u formu. Zbog toga su ova tri boda zlatna. Fossatiju je ovo prvi start sezone, on je vrlo važan igrač za nas. Tražili smo prilike, danas smo pokušavali igrati brzo, žurili smo i griješili. Iako nismo odigrali dobru utakmicu, osvojili smo bodove, što je jako važno, vidite da favoriti prosipaju bodove. Ovo je važno za svlačionicu.

Što je pozitivno u pogledu na četvrtak?

- U četvrtak nas čeka drugačija utakmica, kakva je to momčad, igrači to ste vidjeli. Danas smo patili bez lopte, mi imamo mentalitet i fokus, to je ključ u toj utakmici, u prvoj svaki moment, svaki sekunda kad nismo bili 100% u fokusu su nas kaznili. Vjerujem da ćemo biti bolji, vidje ćemo hoće li biti dovoljno. Uz pomoć Boga i naših navijača... Vjerujem da skupa s navijačima i malo Božje pomoći možemo napraviti nešto, možda i nešto specijalno.

Tražite li u četvrtak iznenađenje ili čudo?

- Na koncu dana zabili smo dolje dva gola. Atletico je jedna od najboljih obrambenih momčadi i nisu ih uspjeli zaustaviti. Moramo biti realni, ali ako damo sve od sebe, ako budemo imali i malo sreće, uz podršku navijača vidjet ćemo. Ovaj stadion, ovi navijači i ovaj grad su vidjeli puno čuda, možda vide još jedno.

Kakva je taktika za Villarreal, bolji su, ali nisu nepobjedivi?

- Trebamo sve. Ključ je dati sve od sebe, a niti to neće biti dovoljno. Moramo izvući nešto iz sebe što nismo ni znali da imamo. Moramo se držati plana igre, i uz malo sreće ako zabijemo prvi gol drugi mogu dati i navijači. Vjerujemo u čudo, ali ne mogu vam obećati ništa nego da ćemo dati sve od sebe da nešto napravimo - kazao je Lukas Grgić

- Mislim da smo opet pokazali dva lica, prvo poluvrijeme odradili vrlo ozbiljni i riješili s 2-0. Drugo poluvrijeme mi se nije svidjelo, pustili smo Lokomotivi da preuzme igru, o nam se ne smije desiti, pogotovio na na našem terenu na Poljudu.

Lokomotiva se pokušavala nametnuti na sredini terena?

- Volim kad su igrači agresivni, pogotovo moji suigrači, mmogu reći da je Lokomotiva dobar posao odradili, dobili su par glupih žutih kartona, mi smo to odradili rutinski ali možemo i moramo puno bolje.

Slijedi Villarreal?

- Vidjeli smo u prvoj utakmici top momčad, top nivo, moramo biti pravi u obadva poluvremenada ostvarimo rezultat koji želimo i za koji radimo.

