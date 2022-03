Teško je reći zašto smo došli do vodstva, ali ga nismo uspjeli zadržati. Uspjeli smo povesti, ali nije to bila uzbudljiva utakmica kao što smo planirali odigrati. Igrali smo prepasivno i propustili zatvoriti prostore. Uvjeti nisu bili najbolji, ali bilo je tako za obje momčadi i ne smijemo se na to izvlačiti. Nogomet je igra pogrešaka, imali smo dovoljno šansi naprijed, poklonili smo im gol i rezultat nije onakav kakav smo očekivali. Očekivali smo tešku utakmicu, ali drugačiji rezultat, rekao je vidno razočarani trener Hajduka Valdas Dambrauskas nakon što su Splićani odigrali tek 1-1 na gostovanju kod Istre u Puli.

Valdas je napravio nekoliko promjena u momčadi, a neki igrači niti nisu bili u Puli. Što je s Grgićem?

- Ima manju ozljedu i nažalost nije mogao sudjelovati u današnjem susretu.

Nije bilo ni Eleza.

- To smo napravili jer oba naša stopera imaju žute kartone i htjeli smo ih zaštititi kako bi nam bili na raspolaganju za iduću utakmicu. Stefan Simić je isto 'out' i nije mogao igrati, vjerojatno neće niti iduću. Morali smo ipak gledati malo više u budućnost od same današnje utakmice.

Činilo se kako Hajduk ima manjih problema s prijenosom lopte prema naprijed.

- Kada ne pobijediš problemi su i više od prenošenja lopte prema naprijed. Ne želim ići u detalje, pokušavam identificirati što trebamo raditi. Trebamo češće osvajati loptu naprijed, a danas smo bili prepasivni. Branili smo se preduboko u našoj polovici. I to nam se ne sviđa, to moramo promijeniti u budućnosti.

Slažete li se da je na večerašnjoj utakmici i utakmici protiv Rijeke, pa čak i u nekim trenucima utakmice protiv Gorice nedostajalo pritiska na suparničke igrače?

- Ne bih se složio da je na sve tri utakmice nedostajalo pritiska, protiv Gorice smo imali i pritisak i nismo im dali kontrolu.

Iduća utakmica je veliki derbi s Dinamom.

- Očekujem bolju utakmicu nego danas. Danas je sve ovo bilo veliko razočaranje. Ispustili smo bodove, kada ih nismo smjeli ispustiti. Kada se dođe u dio sezone kada je svaka utakmica važna moraš biti razočaran ovakvim ishodom. Sada je najvažnije osvajati bodove, a mi smo željeli sva tri. Ali imamo još 11 utakmica pred nama i nije bitno koliko je velika. Mi moramo puno bolje kako bi na travnjaku bio drugačiji Hajduk.

Je li vašim igračima derbi s Dinamom možda skrenuo fokus?

- Ne vjerujem, nismo uopće pričali o utakmicama ispred nas, koncentrirani smo samo na utakmicu koju igramo. Ne preskačemo stepenice, danas jednostavno nismo zaslužili više od jednoga boda.

S druge strane, strateg Istre Gonzalo Garcia imao je razloga za zadovoljstvo. Njegova momčad odigrala je sjajnu utakmicu i izvukla bod protiv velikog favorita.

- Naravno, moramo biti sretni kada smo ovako odigrali protiv jedne od najboljih momčadi. Zbog rezultata, ali i zbog načina na koji smo igrali - rekao je trener Istre.

Garcia je na travnjak poslao sastav s tri igrača u zadnjoj liniji što se često manifestiralo s petoricom u obrani.

- Nismo to napravili da bi se branili, nego mislim da je to bio najbolji način kako možemo, možda, kontrolirati utakmicu. To je bila ideja i mislim da smo to napravili. Gledajući da smo tijekom tjedna imali probleme s nekim igračima, zbog ozljeda ili bolesti, Frano Mlinar, Luka Marin... Htjeli smo izvesti snažnu momčad koja može izdržati 90 minuta.

- Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali dobro, iskreno. Nismo im davali šanse ni kada smo imali loptu. Načinom na koji smo igrali pokušali smo igrati i u drugom poluvremenu. Mislim da smo to uspjeli. Htjeli smo pritiskati visoko, a najveći problem imali smo u zadnjim trenucima kada su poslali više igrača naprijed, a mi se malo istrošili. Uspjeli smo izvući remi i sretan sam.

Iduća utakmica je gostovanje kod Slaven Belupa.

- Potpuno drugačija igra nego ova. Ni ovdje teren nije najbolji. Probali smo ga malo namočiti, ali eto. Moramo naučiti igrati takve utakmice. Slaven je dobra momčad, dobro igraju nakon zimske stanke i znaju što rade, imaju dobre igrače, a mi moramo biti oprezni u tranziciji. Treba se znati snaći protiv njih i moramo pronaći način kako bolje igrati na gostovanjima.