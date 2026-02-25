Valentina Miletić zablistala na Dilettinu terenu: 'Najbolja si'

Valentina Miletić ukrala šou na San Siru! Voditeljica u bež haljini zasjala na utakmici Lige prvaka, uspoređuju je s Dilettom Leottom. Komplimenti pršte na Instagramu
Jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva, Valentina Miletić (34), iskoristila je večer usred tjedna za nogometni izlet izvan granica Hrvatske. Pratiteljima na Instagramu javila se s kultnog stadiona San Siro u Milanu, gdje je pratila utakmicu Lige prvaka, a njezina objava brzo je privukla veliku pažnju.
| Foto: Instagram
Voditeljica emisija MAXSporta posvećenih SuperSport HNL-u ovaj je put zamijenila domaće travnjake jednom od najpoznatijih nogometnih pozornica na svijetu. U opisu objave kratko je napisala "Noć Lige prvaka", uz oznake "Inter" i "Bodø", otkrivši da je uživo pratila dvoboj talijanskog velikana i norveške senzacije koja je i slavila.
No Valentina nije putovala u Milano samo zbog utakmice Lige prvaka, već i zbog posla, pa je otkrila pratiteljima da je snimila novi intervju za emisiju "Druga strana medalje". Nije otkrila koga je privela pred kamere.
Miletić je još jednom potvrdila zašto je mnogi uspoređuju sa slavnom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom, koja je karijeru također izgradila spajajući stručnost, profesionalizam i upečatljiv stil.
Komentari ispod objave bili su gotovo isključivo pozitivni, a pratitelji su je obasuli komplimentima poput "Valentina je najbolja", "Valentina je VRH", "Vase Velicanstvo predivni ste" i brojnim emotikonima srca i vatre.
Iako je ova objava pokazala njezinu strast prema europskom nogometu, Valentina Miletić je prije svega zaštitno lice domaćeg prvenstva. Kao voditeljica emisije "Studio SuperSport HNL" i nekadašnja članica popularnog podcasta "Utakmicu po utakmicu", stekla je ugled zahvaljujući svojem nogometnom znanju i profesionalnom pristupu.
Njezin rad prepoznala je i struka, kada joj je u ožujku 2025. Hrvatski zbor sportskih novinara dodijelio prestižnu nagradu za televizijsko novinarstvo.
Njezina sposobnost da ostane smirena i profesionalna u najzahtjevnijim situacijama došla je do izražaja tijekom sada već legendarnog incidenta u ožujku prošle godine. Tada je trener Hajduka Gennaro Gattuso upao u studio nakon Jadranskog derbija, a Miletić je vješto smirivala napetu situaciju, komunicirajući na tri jezika.
Upravo takvim pristupom zaslužila je poštovanje gledatelja, ali i navijača, pa čak i onih najvatrenijih, o čemu svjedoče rijetki pljesci koje je dobila od Bad Blue Boysa i Armade tijekom prijenosa uživo.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Ovaj kratki izlet u Milano zasigurno je bio dobrodošao odmor od svakodnevnih obveza, no nema sumnje da je Valentina već mislima na predstojećem kolu HNL-a, gdje je gledatelji s nestrpljenjem očekuju u studiju MAXSporta.
Njezina objava još je jednom pokazala da ljubav prema nogometu ne poznaje granice, bilo da je riječ o domaćim terenima ili spektaklima Lige prvaka.
