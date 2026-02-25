Obavijesti

Valentina Miletić zablistala na Dilettinu terenu: 'Najbolja si'

Valentina Miletić ukrala šou na San Siru! Voditeljica u bež haljini zasjala na utakmici Lige prvaka, uspoređuju je s Dilettom Leottom. Komplimenti pršte na Instagramu
Valentina Miletić zablistala na Dilettinu terenu: 'Najbolja si'
Jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva, Valentina Miletić (34), iskoristila je večer usred tjedna za nogometni izlet izvan granica Hrvatske. Pratiteljima na Instagramu javila se s kultnog stadiona San Siro u Milanu, gdje je pratila utakmicu Lige prvaka, a njezina objava brzo je privukla veliku pažnju. | Foto: Instagram
