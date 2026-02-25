Valentina Miletić zablistala na Dilettinu terenu: 'Najbolja si'

Njezina sposobnost da ostane smirena i profesionalna u najzahtjevnijim situacijama došla je do izražaja tijekom sada već legendarnog incidenta u ožujku prošle godine. Tada je trener Hajduka Gennaro Gattuso upao u studio nakon Jadranskog derbija, a Miletić je vješto smirivala napetu situaciju, komunicirajući na tri jezika. | Foto: Instagram