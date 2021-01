Hrvatski vozač Martin Kodrić (23) proteklih je dana nastavio sa sjajnim nastupima, te upisao još jednu veliku pobjedu u svojoj karijeri. Naime, Kodrić je slavio na respektabilnoj utrci 'Gulf 12 hours' koja se vozila u Bahreinu. Vozio je McLaren 720S GT3 za bahreinsku momčad 2 Seas Motorsport, a u njegovoj momčadi još su bili Britanac Ben Barnicoat, te domaći vozač Isa bin Abdulla Al Khalifa.

- Evo, još sam u Bahreinu, tu ostajem još par tjedana. Uživam i odmaram od naporne vožnje. Ostali smo budni poslije utrke, kratko proslavili pobjedu s mehaničarima i cijelom momčadi. Sada pomažem mehaničarima, malo šarafim i čistim, što god treba da dečkima olakšam posao nakon što su cijeli vikend naporno radili da bi mi mogli biti na stazi, a to me i opušta nakon trke u fazi odmora - priča nam Martin Kodrić iz Bahreina, pa nastavlja:

- Iskreno, baš uživam u tome. Cijeli život se motam oko automobila, pa sam i naučio dosta toga napraviti. Naravno, nisam pravi mehaničar, ne bih si sam znao niti popraviti auto, nisam ni izbliza još na toj razini. Ja ipak puno bolje vozim, nego što popravljam aute, haha.

Znači u Bahreinu nije bilo prevelikog slavlja zbog vaše pobjede?

- Ma i nisam bio za neko ludo slavlje, pogotovo svega što se posljednjih tjedana događa u Hrvatskoj. Dosta me pogodila situacija s potresima na područjima Gline i Petrinje, zbog toga sam i kasnio na put prema Bahreinu. Otišao sam na ta područja, pomagao ljudima koliko sam mogao, donirao hranu i mobilne kućice, slagao ih s bratom. Kada vidite kako danas žive ti jadni ljudi, odmah budete malo više zahvalni na svemu.

Znači, vi ste se u pripremi za ovu utrku pripremali u Petrinji, Glini i okolici?

- Da, ma morao sam otići tamo, bio sam jedan dan i cijelu noć. Bilo je malo riskantno zbog situacije s Covidom i svim testiranjima koji su me čekali kasnije, ali morao sam otići tamo. A kako moja obitelj ima kampove na Pagu i Krku, odlučili smo donirati mobilne kućice u okolna sela u blizini Gline.

Vaša je momčad u Bahreinu bila uvjerljiva...

- Bili smo favoriti, ali i jako brzi na stazi. Čak smo imali određenih problema s autom tijekom utrke, zbog tih poteškoća smo morali više puta otići u boks nego smo planirali, ali smo odvezli sjajnu utrku i zasluženo slavili. Realno, da nismo imali tih poteškoča, još bi i uvjerljivije slavili, ali i ovako je sve ispalo savršeno.

Kakva je danas situacija s mjerama u automobilizmu?

- Svako jutro na stazi imamo testiranja. I mi živimo u svojevrsnom 'bubbleu', ne smijemo izlaziti, ali sada se već sve uhodalo i naviknuli smo na taj život. Na početku je bilo panike, sada je baš sve razrađeno do najmanjih sitnica. Svi se mi pazimo korone, a sada u Bahrein nismo mogli ući bez negativnog testa. I to ne iz svoje države, već ovdje se testirate odmah na granici.

U Bahreinu ste bili bolji i od legendarnog Valentina Rossija...

- Svaka mu čast, nije bio među najbržima, ali se trudi, vozi i baš uživa u svemu. Pričali smo, on puno trenira u Italiji, sve je napravio kako bi što spremniji stigao u Bahrein. Ma on je vrhunski tip, ne eksponira se, a da na listi natjecatelja ne piše njegovo ime, vjerujte da ne bi ni znali da je to on. Vozi za svoj gušt, a među prvima nam je došao čestitati na pobjedi, još dok smo čekali dodjelu nagrada i odlazak na podij.

Zanimljiva je bila i vaša momčad, uz vas je vodio i član bahreinske kraljevske obitelji - Isa bin Abdulla Al Khalifa?!

- Haha, kraljevska obitelj Bahreina su i vlasnici McLaren grupe. I oni su veliki ljubitelji dobrih autiju i ovakvih utrka. Ma Isa je super dečko, on ima sve na svijetu, a ne mogu vam ni opisati koliko je skroman tip. U životu sam upoznao puno ljudi koji imaju novaca, pa se ne znaju ponašati, a onda upoznate i ovakvu obitelj. Kažem, imaju sve na svijetu, a zaista su prekrasni ljudi.

Ipak, zbog vašeg suvozača morali ste 'mijenjati' i proslavu pobjede...

- Da, dok su svi slavili na podiju i zalijevali se šampanjcem, mi to nismo smjeli. Kako je Isa musliman, nismo smjeli prolijevati šampanjac, niti se on smio pokazivati uz alkohol. I odmah smo poslije proglašenja pobjednika bježali s podija. Puno me prijatelja kasnije pitalo zašto se jedini nismo špricali šampanjcem, a osvojili smo utrku, no takva je ovdje kultura i mi smo je poštivali.

Vaši planovi za 2021. godinu?

- Voziti što više utrka. Vidjet ćemo kakvo će biti stanje s koronom i svime time u svijetu, Engleska je u dosta teškoj situaciji zbog 'lockdowna', a moj je cilj samo što više biti na stazi. I naravno, jednog dana pobijediti u utrci '24 sata Le Mansa' - završio je simpatični Kodrić.