Valjda ćemo i mi jednom zabiti takva dva eurogola kao Dinamo

Svime sam zadovoljan osim rezultatom. Dobro smo ušli, kupili mnogo drugih lopti i dobivali duele. Dinamo nam se nudio i onda je iz naše greške došlo do slobodnog udarca. Mogli smo do boda, kazao je Toplak

<p><strong>Varaždin </strong>se opet pokazao kao tvrd orah za nogometaše<strong> Dinama</strong>. Momčad <strong>Samira Toplaka </strong>ovaj put je vodila 1:0, publika im je davala snagu u nastavku, no<strong> Mislav Oršić </strong>s dva gola lijepa gola iz slobodnjaka donio je pobjedu Plavima.</p><p>Penal koji je zabio Drožđek, iznudio je kapetan Marko Stolnik, nekadašnji igrač Dinama, na kojem je hrvački prekršaj napravio stoper Dinama Rasmus Lauritsen.</p><p>- Protiv Dinama imali smo znatno bolji pristup nego protiv Osijeka i Hajduka. Zabili smo rani gol, publika nas je euforično nosila i onda smo primili gol u samoj završnici prvog dijela. Da smo uspjeli zadržati prednost, bilo bi teže Dinamu u nastavku. Na kraju kad se sve zbroji i oduzme bili su bolji za ta dva gola - rekao je Stolnik.</p><p>Trener Samir Toplak drži da je njegova momčad zaslužila više od poraza.</p><p>- Svime sam zadovoljan osim rezultatom. Dobro smo ušli, kupili mnogo drugih lopti i dobivali duele. Dinamo nam se nudio i onda je iz naše greške došlo do slobodnog udarca koji je prethodio Oršićevom golu za 1:1. U drugom dijelu bili smo opet al pari i imali priliku za izjednačenje. Držim da smo na kraju mogli do boda i jednostavno ne želim slaviti poraz - rekao je Toplak koji će sigurno mnogo toga pozitivnog izvući iz četvrtog poraza sezone.</p><p>- Nadam se da će nas sreća pomaziti u nastavku i da ćemo i mi postići takva dva eurogola kao što je zabio Dinamo. No, treba sreću isprovocirati - zaključio je Toplak.</p>