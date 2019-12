'Valjda je tako trebalo biti, ma ponosan sam na ove momke...'

Za razliku od utakmice protiv Šahtara, gdje je grmio na suce, Nenad Bjelica ovaj put nije imao puno toga prigovoriti igračima Dinama koji su porazom od Manchester Cityja (4-1), uz pobjedu Atalante kod Šahtara (3-0), ispali iz Europe.

- Mislim da smo do poluvremena vrlo dobro parirali, dali gol, izjednačili su nam iz jedine šanse. Brzi gol nas je poremetio, 2-1 pa i treći i teško se bilo vraćati - rekao je trener Dinama za HRT i dodao:

- Tehnička superiornost je bila vidljiva, fizički je teško nositi s takvim protivnikom. Imali su stopostotnu efektivnost, zabili su iz te prilike. U drugom poluvremenu dogovorili smo se tako nastaviti.

- Gol za 1-1 nije u duhu engleskog fair playa, ali što je tu je. Primili smo taj gol, mogli smo bolje reagirati, Nikola je mogao pokriti Gabriela i možda ne bi zabio - kazao je.

Nakon vodećeg gola Danija Olma u 10. minuti City je dodao gas, Gabriel Jesus zabio je hat-trick, a jedan je dodao i Phil Foden.

- Bože moj, to je ekipa koja ima nemoguću kvalitetu. Igrači su im iznimno moćni i njima je više falilo tih pet, šest igrača nego njima - rekao je Bjelica i zaključio:

- Ademi, Moubandje? Dečki su dali maksimum iako nisu igrali na svojim pozicijama. Iznimno sam ponosan što sam trener ove momčadi, ovi dečki su vrhunski i ponašaju se nemoguće dobro i na terenu i izvan njega. Vratili smo ljude na tribine, vjeruju u ovaj Dinamo i to je naša najveća pobjeda. Generalno, zadovoljan sam sa svima.

- Valjda je tako trebalo biti. Ne znamo zašto smo propustili Šahtar u Harkivu i ovdje, ali kako kaže Livaković, valjda je to za nešto dobro. Trebamo se pojačati na nekim pozicijama, biti još konkurentniji i još jači. Teško je konkurirati momčadima kao City, ali uspjeli smo. U tri i pol do četiri utakmice bili smo bolji od protivnika, ali to je nogomet.