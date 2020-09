Valtteri Bottas osvojio je Soči, Lewis još 'ganja' Schumachera

Velika nagrada Rusije počela je dramatično, već u 1. krugu izletjeli su Carlos Sainz (McLaren) i Lance Stroll (Racing Point), dok su Lewisa Hamiltona na putu do nove pobjede zaustavile dvije kazne

<p>Valtteri Bottas pobjednik je Velike nagrade Rusije koja se danas održala u Sočiju. Finski vozač iskoristio je veliku pogrešku Lewisa Hamiltona i njegovog tima, pa bez ikakvih problema stigao do 9. pobjede (već druga u Rusiji) u svojoj karijeri. Na postolju su se još našli Max Verstappen (Red Bull) i Lewis Hamilton (Mercedes).</p><p>I utrka u Sočiju je od samog starta ponudila spektakl. Već u prvom krugu izletili su Sainz (zabio se u ogradu) i Stroll (dodir s Leclercom, pa se okrenuo na stazi), loše je prošao i Norris koji je pao na posljednje mjesto, dok je Bottas prestigao Verstappena, pa odmah dohvatio drugu poziciju. Naravno, odmah je na stazu izašao i 'safety car'. Lewis Hamilton dobio je dvije kazne (od po pet sekundi) jer je dvaput prije početka utrke isprobavao start što je nedopustivo, ali i prilično velika greška Mercedesa...</p><p>Britanski vozač svoju je kaznu odlučio odraditi u 17. krugu (od 53), na stazu se vratio s novim setom guma (hard), te tek na 11. poziciju. Lewis Hamilton u tim je trenucima krenuo u jurnjavu za vodećim Bottasom koji mu je u tim trenucima bježao čak 35 sekundi. No, samo četiri kruga kasnije Hamilton je već bio na 5. mjestu, ali i prilično ljutit (zbog dvije kazne) na ljude iz svog tima.</p><p>No, grubo su griješili i drugi, pogotovo Renault. Esteban Ocon dugo nije uspjevao proći Maxa Verstappena, pa je odlučio propustiti momčadskog kolegu Daniela Ricciarda, ali to je ispalo jako loše. Danny Ricciardo lakoćom je prošao Ocona, ali i dobio kaznu od pet sekundi jer se na stazu vratio iza žutih linija. Lewis Hamilton već je to 33. kruga došao do 3. pozicije, ali i 'tek' 22 sekundi zaostatka za vodećim Bottasom.</p><p>Lewis Hamitlon tako se nije uspio izjednačiti s Michaelom Schumacherom koji je u svojoj karijeri upisao 91. pobjedu, britanski vozač i dalje je ostao na 90 pobjeda. Najbrži krug na utrci, samim time i dodatni bod u ukupnom poretku dohvatio je Valtteri Bottas koji će tako dugo pamtiti utrku u Rusiji koju je započeo s trećeg mjesta.</p>