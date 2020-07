Valtteri Bottas slavio u Austriji, novi sudar Hamiltona i Albona, devetorica nisu završila utrku...

<p>Kakav početak nove sezone Formule 1! <strong>Valtteri Bottas </strong>(Mercedes) osvojio je Veliku nagradu Austrije, dok su se na postolju još našli Charles Leclerc (Ferrari) i Lando Norris (McLaren).</p><p>Prije samog početka utrke šestorica vozača, među kojima su bili<strong> Leclerc i Verstappen</strong>, odbili su klečati u znak potpore pokretu ‘Black Lives Matter’. Svi su rekli kako podržavaju borbu protiv rasizma, ali i kako je za njih klečanje ipak - kontroverzno.</p><p>A onda - potpuni kaos. Devet vozača nije završilo utrku, prvi je otpao Max Verstappen (već u 11. krugu), predzadnji Albon, pa je Red Bull u prvoj utrci sezone ostao bez bodova.</p><p><strong>Valterri Bottas </strong>odvozio je savršenu utrku, vodio od početka do kraja, pa na kraju i slavio u Austriji. <strong>Lewis Hamilton</strong> opet je, kao i u Brazilu 2019. godine, ‘zakačio’ Albona, dobio pet sekundi kazne i pao na 4. mjesto (iako je drugi prošao kroz ciljnu ravninu). Alexander Albon pokušao je prestići Hamiltona, to već praktički i napravio, no onda ga je svjetski prvak 'pokupio'.</p><p>Nesretni Albon odmah je pao na posljednje, u tim trenucima 13. mjesto, a vrlo brzo morao je i završiti utrku. Podsjetimo, ista scena dogodila se u Brazilu, a tada se <strong>Hamilton </strong>poslije utrke javno ispričao Albonu. Junak cijele utrke postao je 20-godišnji <strong>Lando Norris</strong> koji je fantastično odvozio posljednji krug, prestigao Sergija Pereza i završio na 3. mjestu. I dohvatio prvo postolje u karijeri... </p><p>Prvu utrku sezone na kraju je završilo samo 11 vozača, a jedini je bez bodova ostao<strong> Nicholas Latifi </strong>(Williams). </p><h2>Redoslijed:</h2>