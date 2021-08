Proteklih tjedana španjolski mediji naširoko pišu o okolnostima oko odlaska Lea Messija. Uz, naravno, one financijske koji su bili glavni uzrok toga što Argentinac nije mogao ostati u katalonskom klubu, mnogi smatraju kako stanje u svlačionici i nije bilo baš bajno.

Dapače, neki su otišli toliko daleko da smatraju kako je Messi čak i narušavao atmosferu, a pomalo misteriozna izjava bivšeg trenera Ernesta Valverdea samo je dolila ulje na vatru.

Valverde je vodio Barcelonu od 2017. do 2020. godine i u tom razdoblju je bio dvostruki prvak Španjolske s po jednom titulom u Kupu i Superkupu.

Gostovao je u jednoj emisiji te se prisjetio reakcije kada mu je stigao poziv Barcelone, a prisjetio se i odnosa s Messijem:

- Nisam oklijevao kad je stigao poziv. Prepoznao sam to kao dobru priliku koju nisam smio propustiti. Odlazak? Došlo je do razlaza, to je to - kratak je bio Valverde, a potom prokomentirao kako je bilo voditi Messija:

- Ne mogu reći što se dogodilo, to je misterij. Bolje da ljudi ne znaju kakvi smo i misle da sve znaju. Bolje je da ne znaju istinu.