Španjolska je liga, može se konstatirati, slabija nego ikada. Real, koji čak ne igra ni blizu od najboljeg što može, vodeća je momčad La Lige pa s tek dvije pobjede u posljednjih pet susreta, a i dalje ima četiri boda prednosti od Seville, 14 više od Atletica i čak 15 više od Barcelone.

No, ove bi godine moglo doći nekoliko 'kapitalaca' u Španjolsku. Real Madrid odavno je imao 'najbrži prst' za Mbappéa, koketiranje s obje strane postoji već godinama, no 'kraljevi' više nemaju kupovnu moć da za nekog igrača 'pljunu' 100 eura pa makar se on zvao Kylian Mbappé. Tko čeka, taj dočeka. Jako su dugo čekali, a sada je, prema pisanju Bilda, sve dogovoreno.

Mbappé stiže u Real na koncu ove sezone nakon što mu istekne ugovor s PSG-om čije boje brani od 2018. kada je na Park Prinčeva stigao za 145 milijuna eura. Igrača, koji prema Transfermarktu vrijedi 160 milijuna eura, a čija je najveća vrijednost u jednom trenutku dosezala 200 milijuna eura, Madriđani će dovesti potpuno besplatno, barem što se tiče relacije PSG-Real. Ipak, neće Mbappé igrati za besplatno pa ni za 'siću'. Navodno će Real za njegove usluge godišnje morati izdvojiti 50-ak milijuna eura.

Realu 'ne gori', sadašnji roster može itekako izgurati ovu sezonu više ili nešto manje uspješno, no ne prijeti mu katastrofa, kao Barceloni primjerice. Kataloncima prijeti najgori plasman još od 2003. kada su završili šesti u La Ligi. Zato se Laporta u zimskom prijelaznom roku bacio na posao i prema svemu sudeći, uspio je nešto i dogovoriti.

Pierre-Emerick Aubameyang stigao je u Barcelonu gdje će obaviti liječnički pregled prije potpisa. Gabonac bi u Blaugranu trebao doći na posudbu, a pitanje je kada će Xavi moći računati na njega budući da je zadnju utakmicu odigrao prije nešto manje od dva mjeseca.

A do kraja dana, tko zna, možda stigne i još neki 'kapitalac' u La Ligu.