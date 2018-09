Van der Sar na Poljudu: Želio sam opet izaći na taj travnjak

Drago mi je što sam došao u Split jer me lijepe uspomene vežu za 1995. godinu, odnosno nezaboravnu sezonu, kada sam s Ajaxom osvojio naslov prvaka Europe, rekao je za Dalmatinski portal Edwin van der Sar.

Legendarni nizozemski golman, a danas direktor Ajaxa, bio je najveća zvijezda revijalnog turnira u Stobreču. A kad je već u Stobreču Van der Sar nije mogao propustiti priliku da posjeti stadion koji mu je ostao u lijepom sjećanju - Poljud.

- Ostao mi je u sjećanju kao lijep stadion i poželio sam još jednom izaći na teren na kojemu smo te sezone igrali četvrtfinale Lige prvaka - rekao je Nizozemac za Dalmatinski portal koji je i na društvenim mrežama podijelio fotografiju Poljuda.

'Prepoznaje li tko stadion na kojem sam s Ajaxom igrao sredinom devedesetih', napisao je Van der Sar.

Does anyone recognize this stadium where I played with @AFCAjax in the mid 90's? pic.twitter.com/So1vwnu1ey