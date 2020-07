Van Dijk urlao na napadače u 90': Postali ste je..no lijeni!

Sve je riješeno, sve se zna, ali nije stvar toga nego karaktera, navike, mentaliteta i stava pobjednika koji nakon trofeja ove sezone sljedeće želi bar još dva. Van Dijk je personifikacija šampionskog Liverpoola

<p>Mentalno, moji igrači su: čudovišta, rekao je <strong>Jürgen Klopp</strong> o momčadi kluba kojeg u dvije godine odveo i do trona Lige prvaka i naslova prvaka Engleske nakon tri desetljeća.</p><p>Najbolji stoper na planeti, nizozemski 'monstrum' <strong>Virgil Van Dijk</strong> (29) potvrdio je procjenu svog šefa u još jednoj neupitnoj pobjedi Redsa, 3-1 kod Brighton & Hove Albiona, u srijedu navečer.</p><p><strong>VIDEO: Kad grad Beatlesa slavi naslov prvaka</strong></p><p>Liverpool je teoretski, praktično i matematički prvak. Iz Lige prvaka i FA Kupa su ispali. Ljudi, po svim 'balkanskim mjerilima', zapravo tek odrađuju zadnje korake još jedne trijumfalne sezone.</p><p>Kod Brightona, igra se 90. minuta utakmice, vode 3-1, vjerojatno i sudac misli kako bi najpametnije bilo ne dodati nijednu sekundu nadoknade.</p><p>Obrana Brightona iznosi jednu loptu kroz prvu liniju Liverpoola, a iz zadnje crte obrane na praznom stadionu kreće urlik upozorenja najboljeg igrača Premiershipa 2019/20-e:</p><p>- Napadaačiii... Postali ste jeb..o lijeni!!!</p><p>Sve je riješeno, sve se zna, ali nije stvar toga nego karaktera, navike, mentaliteta i stava pobjednika koji nakon naslova ove sezone sljedeće želi bar još dva trofeja!</p><p>U obrani je savršeno miran i 'neljudski' učinkovit, ali narav mu vrije od želje za perfektnim pristupom od prve do zadnje minute svake utakmice pa makar i one koju su već dobili i koju su bez ikakvih posljedica na tablicu hladno mogli i izgubiti.</p><p>Nizozemac surinamskog podrijetla personifikacija je karaktera engleske momčadi. Opuštanje je dozvoljeno, normalno. Ali ne za vrijeme radnog vremena!</p>