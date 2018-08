VAR dobiva meč: Uefa ga uvodi u Ligu prvaka od četvrtfinala?

Mnogi navijači Real Madrida i Juventusa dobro su zapamtili četvrtfinalni ogled njihovih klubova u Ligi prvaka. Juventus je tada bio na pragu produžetaka, nakon što je u prvoj utakmici izgubio 3-0.

Onda je u 97. minuti suđen dvojbeni penal za kraljevski klub, koji je tako prošao u polufinale i na kraju osvojio titulu. Mnogi su tada najglasnije zazivali VAR tehnologiju, a čini se da će je sada i dobiti.

UEFA is aiming to introduce VAR from the 1/4 finals of the #ChampionsLeague this season after being impressed by its use during the World Cup in Russia.



Do you support this decision? pic.twitter.com/FlZncqexCH