VAR je dotukao Bilićev WBA, Hrvat pobjesnio na klupi...

<p>Pomalo nevjerojatne scene gledali smo u devetom kolu engleskog prvenstva gdje je Manchester United svladao West Bromwich Albion 1-0.</p><p>WBA je momčad koju vodi hrvatski trener <strong>Slaven Bilić</strong>, a Bilić je ove sezone imao nekoliko baš nesretnih poraza te je ovaj zasigurno kruna svega.</p><p>Početkom drugog poluvremena njegov WBA trebao je dobiti penal zbog prekršaja Bruna Fernandesa. Penal se svima činio očiglednim, sudac <strong>David Coote</strong> je pokazao na bijelu točku, no onda su ga zvali iz VAR sobe. Pogledao je snimku par puta, i iako se mnogima i dalje činilo kao izgledna odluka, on ju je - obrnuo! I rekao da od penala nema ništa...</p><p>Nekoliko minuta kasnije Manchester United je dobio penal iako je izgledalo da je do njega došlo nakon što je ranije u toj akciji bio prekršaj Uniteda. Fernandes je pucao, a golman WBA obranio mu je! No potom je sudac odlučio - penal se ponavlja, golman je prerano izašao s crte!</p><p>Fernandes je iz drugog pokušaja u 56. minuti zabio, a taj rezultat ostao je do kraja. U međuvremenu hrvatski trener bio je vidno razočaran na klupi te je nogom lupio limenku koja se našla u blizini.</p><p>United je sad deveti s 13 bodova, a WBA i dalje 18. s tek tri boda.</p>