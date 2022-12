VAR je pao na najvećem ispitu! Strahonja: Ukinite VAR suce...

Je li ovo najgore suđenje ikad na svjetskim prvenstvima? Ne, sigurno nije. Ali kad bismo stavili u korelaciju sudačke pogreške i nepravde s razvojem tehnologije... Da, apsolutno najgore suđenje! I posve neobjašnjivo.

Jer dok možemo shvatiti da sportaši na neka velika natjecanja, ponajprije Olimpijske igre, odlaze prema geografskom ključu, zato što je "bitno sudjelovati", suce birati prema tom kriteriju, a ne kvaliteti je apsurd. Kojim su unaprijed osudili neke vrhunske sportaše na rezultatski podbačaj. Jer koštat će ih sudačke pogreške.

Ili to nisu pogreške?

- VAR, odnosno suci koji sjede iza njega, manipuliraju utakmicom - došao je za vrijeme katarske smotre na svoje Nenad Bjelica.

I Marijo Strahonja bio je šokiran i nije uspio objasniti neke stvari.

- Vidjeli smo masu loših odluka i loših sudaca na ovom prvenstvu. Fifa daje šansu sucima i iz ostalih konfederacija. To je velika količina sudaca i teško mi je reći da se mogu iz tolikog broja izvući svi dobri - kaže HTV-ovo Oko sokolovo.

Čak i u finalu Argentina je dobila penal koji "nitko nije vidio". A ni jedan od rekordnih pet jedanaesteraca koje je dobila u sedam utakmica nije bio čist.

- Suci dolaze s drugih kontinenata, na razini Uefe suđenje je puno bolje nego u Fifi. U polju suđenje nije bilo loše, ali jest način i korištenje VAR-a. To je sjajan alat koji može pomoći suđenju, po pitanju poluautomatskog zaleđa, iako smo imali dvije situacije za centimetar protiv Hrvatske, ali on je tu pravedan. Kao i gol tehnologija. No, u nekim utakmicama sudac koji gleda monitor potpuno suprotno procijeni od svih nas koji gledamo, i od dječaka koji ide u četvrti razred osnovne škole. Kako je moguće da u polufinalu dijete u četvrtom razredu kaže "ovo je penal", a onda imate suca koji to ne može tako okarakterizirati?! To nije dobro, nešto se mora promijeniti. Nije kriv VAR kao alat nego kako se on koristi - dodao je Strahonja.

Kako to riješiti?

- Možda je bolje da tih sudaca u VAR sobi uopće ne bude. Onda glavni sudac može i sam doći do monitora i pogledati.

A na idućem SP-u bit će 48 reprezentacija, 80 utakmica i 33 glavna suca!

- Bit će ukupno 127 sudaca! To je definitivno previše. Pa ovdje je bilo sudaca koje su pozvali, a nisu sudili nijednu utakmicu!? Kako to opravdati i objasniti? - rekao je Strahonja pa zaključio:

- Koliko god je teško neke stvari prihvatiti, naši suci vrlo dobro sude.

Da, možda ćemo nakon SP-a više cijeniti HNL suce. Ali nakon što smo, unatoč VAR-u, gledali pogreške u korist Argentine, Belgije..., na štetu Poljske, Maroka, Kanade, Saudijske Arabije... pitamo se ostavljaju li suci zaista (dovoljno) prostora nama naivcima da i dalje vjerujemo kako je riječ samo o - pogreški...

