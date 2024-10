VAR 'ukrao' rekord u Ligi prvaka Milanovom čudu od djeteta: 'Izigran sam i jako razočaran'

Nakon poraza od Liverpoola i Bayer Leverkusena, Milan je u trećem kolu Lige prvaka došao do prvih bodova u ovosezonskom izdanju elitnog klupskog natjecanja. ""Rossonere"" su do pobjede od 3-1 protiv Club Bruggea predvodili Tijjani Reijnders s dva gola i Christian Pulišić.

U 75. minuti Milanov trener Paolo Fonseca u igru je ubacio senzacionalnog Francesca Camardu (16), najmlađeg igrača u povijesti Serie A. Camarda je u studenom 2023. debitirao za Milan u Serie A sa samo 15 godina, osam mjeseci i 15 dana.

A u utorak se skoro ispisao u povijesne knjige Lige prvaka. Činilo se kako je u 88. minuti postao najmlađi strijelac u povijesti natjecanja. Sjajnim je skokom zakucao loptu u mrežu, a San Siro je eruptirao. Camarda se zatrčao prema Milanovim navijačima, koje toliko voli da je tetovirao logo ultrasa na kvadricepsu. Njegova majka i djevojka brisale su suze s lica, ali njihova sreća nije dugo potrajala.

Camardi je poništen gol nakon pregleda VAR-a, a kao sol na ranu, mladi milanovac dobio je žuti karton zato što je skinuo dres tijekom proslave. Talijan je mogao postati najmlađi strijelac u povijesti LP-a sa 16 godina i 226 dana.

- Bio je to emotivni trenutak za mene. Mislio sam da će to biti najbolji trenutak u mojem životu, ali VAR me izigrao. Jako sam razočaran, ali dogode se takve stvari. Posebno u modernom nogometu - rekao je Camarda nakon utakmice. Njegov poništeni gol pogledajte klikom OVDJE.

Taj mu je rekord, doduše, još uvijek u dometu. Trenutačno je rekorder Barcelonin Ansu Fati koji je Interu zabio 2019. sa 17 godina i 40 dana. Camarda će, dakle, imati još barem pet utakmica za oboriti taj rekord. U ožujku će proslaviti 17. rođendan, a priliku za rekord imat će i protiv Dinama u posljednjem, osmom kolu LP-a 29. siječnja.

Milan će prije toga odmjeriti snage s Real Madridom, Slovanom, Crvenom zvezdom i Gironom.

Tko je Francesco Camarda?

Pojedini talijanski mediji tepaju mu da je novi Zlatan Ibrahimović. Camarda je jedan od najboljih strijelaca Milanovih mlađih kategorija u povijesti.

Statistika kakvu ima on, vjerojatno nije imao niti jedan nogometaš ikada. A ona neslužbeno kaže da je do 14 godina zabio preko 500 golova. Bio mu je to treći nastup za seniorsku momčad Milana, a čeka ga, vjeruju u Milanu, još mnoge utakmice za ""rossonere"".