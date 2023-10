Varaždin i Lokomotiva remizirali

Bila je to obostrano otvorena utakmica no s malobrojnim izglednim prilikama za pogodak. Domaći su posebice u drugom poluvremenu bili aktivniji suparnik, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže

Kopiranje linka Prošli susret Lokomotive i Varaždina u Kranjčevićevoj ponudio je pravu poslasticu. Utakmicu s čak šest golova, no ovaj put bilo je siromašno (0-0). Varaždinska publika, klasično kazališna, jedino se uzbudi kada sudac donese nešto diskutabilniju odluku. Uključuju se jedino klinci sa Zapada desno s poklicima: „Varaždin, Varaždin… Varaždinski pandan Podravskih štuka, mališana koji navijaju za Slaven Belupo.

Ako će tražiti ime navijače skupine mogu se zvati Varaždinski diveri. Utakmica, prava šahovska partija, a obje ekipe željne nadigravanja. Trener Mario Kovačević imao je problema s napadačima jer su ozlijeđeni Brodić i Vukušić, pa se varaždinski strateg odlučio da će u samom vršku napada krenuti Drožđek koji je po vokaciji krilo.

Nije se najbolje Drožđek snalazio na toj poziciji, a dio zasluga ide Lokomotivinom mladcu Morenu Živkoviću, 19-godišnjaku na posudbi iz Dinama. Dokazuje Moreno da krv nije voda budući da je riječ o sinu legendarnog Borisa Živkovića. Maleni Žile odlično je odrađivao obrambene zadaće i vrlo smireno djelovao s loptom. No, nije on jedini mladac u prvih 11 Lokomotive koji se izdvojio. Tu s njegovi vršnjaci Fabijan Krivak i Martin Šotiček. Obojica su bili prave napasti za varaždinsku obranu. Obojica imaju tu sportsku drskost, vrlo su agilni, no vidi se da im nedostaje iskustva jer u svoj toj velikoj želji mnogo se potroše. Foto: Damir Spehar/PIXSELL S druge strane najopasniji na drugoj strani bio je Dimitar Mitrovski. Makedonac je uz Brodića, Zeleniku, Pilja i Postonjskog uvjerljivo najbolji igrač Varaždina ove sezone. Stvarao probleme Lokosima na lijevoj varaždinskoj strani i prijetio. Igrač koji se napokon igra zdrav, a upisao je i reprezentativni debi za Sjevernu Makedoniju u 3-1 pobjedi protiv Armenije. Nije Mitrovski bez pokrića bio u Sportingu iz Lisabona i to dokazuje uz utakmice u utakmicu. Budući da je krajnji rezultat bio 0-0 najbolji pojedinci su obje strane su vratari, naročito Čavlina. Mladi reprezentativni golman čupao je Lokose. Dojma smo da ga se Dinamo prelako odrekao, naročito u sadašnjoj situaciji kada su partije prvog golmana Dinama Ivana Nevistić ništa drugo osim korektne.