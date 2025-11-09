Varaždin ima Rijeku u malom prstu, a prvaku nedostaje širine

Varaždinu jednostavno odgovara Rijeka. Nakon 2:1 pobjede u 4. kolu, nogometaši Nikole Šafarića ponovno su skinuli skalp aktualnom prvaka i osvajaču Hrvatskog kupa. Pobjedu varaždinskog sastava u hladnom baroknom gradu pratilo je 2000 gledatelja.

Varaždinci su stali u plitku formaciju 3-4-3, disciplinirano se braneći. Iako su Šafariću nedostajali Marina, Mladenovski, Bočkaj, Maglica, Punčec i kartonirani Mamut, to se nije osjetilo.

Obrambena linija Škaričić, Ba i Tepšić bez prevelikih problema dobivala je bitku protiv Fruka i Čopa, kao i dvojica zadnjih veznih Belcar i Duvnjak. Posebno raspoložen bio je baš Belcar kojem je ovo bila 101. utakmica u varaždinskom dresu. Impresivan podatak s obzirom da je riječ o 23-godišnjaku.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema naprijed brzo i okomito izlazili su Varaždinci u tranziciju. Vižljasti Latković bio je prava napast za riječke braniče, a baš iz jedne kontre Latković je pobjegao, majstorski pronašao Mamića koji je u 15. minuti zabio za 1:0.

Latković je ponovno potvrdio da je jedan od najboljih igrača Varaždina ove sezone.

Rijeka u prvom dijelu nije doputovala, u drugom dijelu bila je nešto opasnija i dominantnija. Naročito su opasni gosti bili u samoj završnici susreta kad su prijetili na krilima Vignata i Adu-Adjeia. No, nepreciznost u završnici, okvir vrata i sjajni Zelenika najzaslužniji su što nisu uspjeli stići do izjednačujućeg pogotka.

Gotovo je nevjerojatno da je gotovo ista momčad u prošlom kolu držala Dinama na konopcima. No, razloge lošije izvedbe treba tražiti u tome da Rijeka jednostavno nema širinu igranja na dva fronta – prvenstvu i Konferencijskoj ligi, a putovanje u Gibraltar i remi (1:1) s Lincolnom ostavilo je traga.

Sve u svemu Varaždin na reprezentativnu stanku odlazi na 3. mjestu, što je ogromna stvar s obzirom da su iza njih ekipe koje imaju dvostruko ili trostruko veći budžet.