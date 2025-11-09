Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTAR

Varaždin ima Rijeku u malom prstu, a prvaku nedostaje širine

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin ima Rijeku u malom prstu, a prvaku nedostaje širine
4
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka u prvom dijelu nije doputovala, u drugom dijelu bila je nešto opasnija i dominantnija. Naročito su opasni gosti bili u samoj završnici susreta kad su prijetili na krilima Vignata i Adu-Adjeia

Varaždinu jednostavno odgovara Rijeka. Nakon 2:1 pobjede u 4. kolu, nogometaši Nikole Šafarića ponovno su skinuli skalp aktualnom prvaka i osvajaču Hrvatskog kupa. Pobjedu varaždinskog sastava u hladnom baroknom gradu pratilo je 2000 gledatelja.

Varaždinci su stali u plitku formaciju 3-4-3, disciplinirano se braneći. Iako su Šafariću nedostajali Marina, Mladenovski, Bočkaj, Maglica, Punčec i kartonirani Mamut, to se nije osjetilo.

Obrambena linija Škaričić, Ba i Tepšić bez prevelikih problema dobivala je bitku protiv Fruka i Čopa, kao i dvojica zadnjih veznih Belcar i Duvnjak. Posebno raspoložen bio je baš Belcar kojem je ovo bila 101. utakmica u varaždinskom dresu. Impresivan podatak s obzirom da je riječ o 23-godišnjaku.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema naprijed brzo i okomito izlazili su Varaždinci u tranziciju. Vižljasti Latković bio je prava napast za riječke braniče, a baš iz jedne kontre Latković je pobjegao, majstorski pronašao Mamića koji je u 15. minuti zabio za 1:0.

Latković je ponovno potvrdio da je jedan od najboljih igrača Varaždina ove sezone.

Rijeka u prvom dijelu nije doputovala, u drugom dijelu bila je nešto opasnija i dominantnija. Naročito su opasni gosti bili u samoj završnici susreta kad su prijetili na krilima Vignata i Adu-Adjeia. No, nepreciznost u završnici, okvir vrata i sjajni Zelenika najzaslužniji su što nisu uspjeli stići do izjednačujućeg pogotka.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Gotovo je nevjerojatno da je gotovo ista momčad u prošlom kolu držala Dinama na konopcima. No, razloge lošije izvedbe treba tražiti u tome da Rijeka jednostavno nema širinu igranja na dva fronta – prvenstvu i Konferencijskoj ligi, a putovanje u Gibraltar i remi (1:1) s Lincolnom ostavilo je traga.

Sve u svemu Varaždin na reprezentativnu stanku odlazi na 3. mjestu, što je ogromna stvar s obzirom da su iza njih ekipe koje imaju dvostruko ili trostruko veći budžet. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025