Varaždin nastavlja sanjati! I na radni dan su tribine bile pune
VARAŽDIN - RIJEKA 1-0: Varaždinci u ekstazi! Na stadionu Varteksa 3600 gledatelja svjedočilo je povijesnoj pobjedi protiv Rijeke. Mamić je iz penala donio slavlje i san o najboljoj sezoni kluba
Dugo vremena istočna tribina stadiona Varteksa nije bila solidno popunjena, a da u barokni grad nije stigao Dinamo ili Hajduk. Bilo je to u prvom kolu u sezoni 2022./2023. kada je gostovao Slaven Belupo i stiglo je tada 3100 gledatelja. Varaždin se tada vratio u najviši rang hrvatskog nogometa. Na klupi Varaždina bio je današnji trener Dinama Mario Kovačević, a jedini igrač Varaždina koji je i danas u varaždinskom jatu je vratar Oliver Zelenika.