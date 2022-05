Varaždin opet ima i zaslužuje prvoligaša! Pred 5500 navijača kolo prije kraja osigurali naslov

Iako su na polusezoni bili iza Orijenta, u nastavku sezone je odgovornost preuzeo Mario Kovačević, ovaj su mu put do kraja vjerovali i u upravi, a to se sad pokazalo dobitnom kombinacijom! Varaždin će iduće sezone imati prvoligaša nakon što su pred brojem gledatelja kojeg se debelo mogu posramiti mnogi prvoligaši (cca 5500!) osvojili naslov prvaka kolo prije kraja 2. HNL pobjedom protiv Dugopolja (1:2).

Sve je dobro krenulo za domaće nogometaše jer je bombom u 15. minuti s 25 metara Japanac Itsuki Urata probio nemoćnog Silića na golu gostiju za veliko slavlje na terenu. Svi su rezervni igrači utrčali, obziran je bio sudac Marin Vidulin iz Kanfanara, a na tribinama se nije krilo oduševljenje.

Nastavili su u dobrom ritmu domaći i osigurali prednost na poluvremenu, a mogli su u prvoj minuti nastavka i do povećanja prednosti da je gol zabio Fran Brodić. No, iskupio se napadač Gorice na posudbi u Varaždinu kad je u 55. minuti zabio uz pomoć bloka, a već se počelo slaviti. Sve je smirio Ćubelić 11. minuta kasnije, ali nisu se dali domaći pa su izdržali do kraja utakmice, a onda su krenule scene kakve u zadnje vrijeme gledamo u Engleskoj, Njemačkoj, a vidjeli smo i na Šubićevcu.

Publika je utrčala u zagrljaj nogometašima, slavlje se nastavilo na terenu, a slavit će se u Varaždinu još dugo u noć. Sljedeće ćemo ih godine gledati u elitnom rangu hrvatskog nogometa, a to su i zaslužili. Postavili su se kao favoriti od prvog kola, nisu odustajali ni kad su imali zaostatak za vodećima, a na tribinama je u prosjeku bilo preko tisuću gledatelja.

I to je donja brojka, a za drugu ligu i više nego respektabilna. U 1. HNL imat će barem dvije tisuće ljudi na tribinama, a sjever Hrvatske, izuzev Slaven Belupa kojeg nažalost Koprivničani na tribinama previše i ne podržavaju (čast jedinom navijaču s megafonom), opet će posjećeni klub u 1. HNL.

A kako bi rekli mnogi profesori na fakultetima, trebaju se početi pripremati za 1. HNL već danas, jer znaju da ostaju bez nekoliko nogometaša koji su tu na posudbi, a ne žele li se provesti poput Dragovoljca.

