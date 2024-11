Varaždin se pobjedom protiv Šibenika vratio u top 4 HNL-a!

U prvoj utakmici 15. kola HNL-a Varaždin je kao domaćin svladao Šibenik sa 2-1 (1-0).Golove za Varaždin postigli su Marko Dabro (6) i Leon Belcar (47), dok je na konačnih 2-1 smanjio Lovre Kulušić (82). Bolji ulazak u utakmicu domaći su oplemenili i ranim golom, Mamić je odličnim proigravanjem "rasporio" obranu gostiju, a Dabro je pravovremeno utrčao te potom rutinski svladao Đakovića.

Statistika Varaždin - Šibenik

Foto: Sofascore za 24sata

Do povećanja prednosti Varaždin je stigao na samom startu drugog poluvremena, Perić je pogrešno procijenio putanju jedne lopte, pa je do nje stigao Šego i sjurio se u kazneni prostor. Njegov je udarac zaustavila vratnica, no domaći je napadač prvi stigao do odbijene lopte i zatim ju lijepo ostavio na udarac Belcaru koji je bio precizniji te je zatresao mrežu za 2-0.

Šibenik se vratio u igru 10-ak minuta prije kraja dvoboja i to prvenstveno zahvaljujući domaćeg golmanu Zeleniki koji se nepotrebno poigravao s loptom u nogama, ona mu je pobjegla pa je do nje stigao Prekodravac koji je uposlio mladog Kulušića kojemu nije bilo teško pogoditi prazna vrata.

Varaždin i Šibenik sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ovom pobjedom Varaždin je skočio na četvrto mjesto sa 24 boda, samo jednim manje od trećeg Dinama, a dva manje od druge Rijeke, dok je Šibenik šesti sa 15 bodova, dva više od Slavena Belupa, Lokomotive i Istre 1961, a tri od Gorice.

Na vrhu je Hajduk sa 29 bodova.