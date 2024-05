Varaždin - Rijeka 0-0: Sopićeve trupe bore se za ostanak u borbi za titulu u izmiješanom sastavu

RIJEČ TRENERA SOPIĆA

Nogometaši Rijeke izgubili su dvije uzastopne utakmice i tako od lidera prvenstva ostali bez velikih šansi za titulu hrvatskog prvaka. Momčad Željka Sopića tako se lagano okreće prema finalu Hrvatskog kupa. Prva je utakmica 15. svibnja na Maksimiru, a uzvratna utakmica je 22. svibnja na Rujevici.

Prije prve finalne utakmice Kupa, Riječane čeka utakmica s Varaždinom (subota, 17 sati). Sopić je najavio utakmicu na sjeveru Hrvatske.

- Puno smo razgovarali kroz tjedan. I vjerujem da će dečki pokazati kako nakon dva poraza u jednoj zahtjevnoj utakmici kao što je gostovanje u Varaždinu i odigrati dobro i pobijediti pa na tom valu ući u prvu utakmicu finala kupa s Dinamom. Divno je to što su nam navijači priredili ovacije i nakon poraza, divno je što su cijeli grad i Kvarner ponosni na cijeli klub baš kao što smo mi u klubu ponosni na našu momčad, ali… Nemojte me krivo shvatit: meni to i nije neka utjeha. Izgubili smo utakmicu u kojoj smo bili bolji - rekao je Sopić.

