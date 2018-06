Istra s igračem manje uspjela je izboriti ostanak u Prvoj ligi!

NAJAVA

Danas je na rasporedu uzvratna utakmica doigravanja za 1. HNL između domaćina Varaždina i Istre 1961. Puljani dolaze u Varaždin s prednošću od 3-1 iz prve utakmice nakon velikog preokreta i danas žele potvrditi ostanak u najelitnijem rangu hrvatskog nogometa. S druge strane, Varaždinci se nadaju kako mogu pred ispunjenim tribinama na krilima svojih navijača pobijediti goste potrebnih dva razlike i nakon šest godina izbivanja opet se vratiti u prvu ligu.

U 14 susreta drugoligaša i prvoligaša otkako se igra HNL, samo su tri kluba iz druge lige uspjela preko razigravanja u dvije utakmice izboriti HNL. To su Inker, Međimurje i Zadar. Ove godine to pokušava Varaždin i ne stoji baš dobro. No, nada postoji i pokušat će doći do podviga pred velikom podrškom svojih navijača u Varaždinu