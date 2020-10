Varaždin rano poveo, Riječani u 20 minuta preokrenuli utakmicu

Varaždincima protiv Rijeke baš i ne ide. S ovom utakmicom, sad su protiv Riječana u HNL-u igrali pet puta - četiri su puta izgubili, a samo jednom stigli do boda i to na domaćem terenu

<p>Nogometaši Rijeke u susretu su 8. kola Prve HNL kao domaćini na stadionu Rujevica svladali Varaždin sa 2-1 (2-1).</p><p>Sva tri pogotka postignuta su u prvom poluvremenu. Varaždin je poveo preko Obregona (16), na 1-1 poravnao je autogolom Stolnik (20-ag), da bi pobjedu Rijeci osigurao Kulenović (36).</p><p>Gosti su do prednosti stigli preciznim udarcem Obregona sa 12-13 metara koji je prošao kroz veliku gužvu pred domaćim vratima, no samo četiri minute potom Lončar je iz kornera poslao loptu u peterac Varaždina gdje je Stolnik pokušao izbiti loptu ispred Escovala, ali uspio je tek skrenuti loptu u vlastitu mrežu.</p><p>Rijeka je do pobjede stigla lijepim golom Kulenovića koji je glavom u padu s pet metara proslijedio loptu u gol nakon ubačaja Štefulja s lijeve strane.</p><p>Četvrta Rijeka sada ima 12 bodova, ali i dvije utakmice manje, dok je Varaždin sedmi sa sedam bodova.</p><p>Na vrhu je Dinamo sa 19 bodova i utakmicom manje, druga Gorica ima 16 bodova, a treći Osijek 13 i utakmicu manje.</p>