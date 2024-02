VARCheck: 'Apsolutni dokaz ne postoji. Gol Hajduka poništen je na temelju krive pretpostavke'

Varaždin je zaustavio Hajduk u 24. kolu HNL-a, izdržao gotovo cijelo drugo poluvrijeme s igračem manje i na koncu odnio veliki bod rezultatom 1-1. Splićani su ispustili važne bodove u borbi za naslov i trener Mislav Karoglan rekao je da je predstava u Varaždinu bila "korak unazad".

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Hajduk 1-1

Pokretanje videa ... 01:37 sažetak varaždin hajduk 24 02 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Livaja zabio, gol poništen

Jedan detalj podigao je prašinu, onaj iz 78. minute kada je Marko Livaja zabio za preokret, a suci su pogodak poništili nakon pregleda VAR snimke. Utakmicu je sudio Fran Jović, a u VAR sobi sjedili su Ante Čuljak i Anto Marić.

Analiza situacije

Nakon utakmice uslijedila je reakcija VARChecka, internetske stranice koja se bavi analizama spornih situacija u HNL-u. Njihov osvrt prenosimo u cijelosti.

- Ukoliko analiziramo samo vidljivi dio igrača Varaždina s brojem 25, onda dolazimo do ovog uistinu minimalnog zaleđa od dva, tri centimetra. Analizirajući za sada dostupne kamere, postoji velika vjerojatnost da je desna noga spomenutog igrača još dosta bliže golu, nekih 10, 15 cm što nas definitivno dovodi do zaključka da u ovoj situaciji nema nedozvoljene pozicije, a gol Hajduk je poništen na temelju pretpostavke, i to pogrešne pretpostavke. Budući da apsolutni dokaz ne postoji, u ovoj je situaciji je morala biti uvažena procjena pomoćnika - stoji u opisu analize koju u možete pogledati u videu ispod.