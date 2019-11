Vaso: Mankowski je u ku*cu, 'ukočit' ću ga u prvoj rundi...

Uh, koliko je samo pompe izazvao dolazak crnogorskog MMA borca Vase Bakočevića (30) u Zagreb. Psihopat, kako sam sebi tepa, u oktogon će s Poljakom Borysom Mankowskim (30) u sunaslovnoj borbi večeri na KSW-u 51.

Zašto tolika pompa? Pa Bakočević je, u najmanju ruku, kontroverzan lik. Kontroverzan, ali brutalno iskren. Vasu se smatra jednim od najpopularnijih boraca u regiji, a on ne želi ostati samo simpatičan. Došao je u Zagreb pobijediti spomenutog Poljaka.

- Ne obazirem se previše na popularnost. Jednostavno sam normalan lik. Nije to sad neka popularnost da ja ne mogu otići do dućana. Prepoznaju me gdje god odem i to je to - smije se Bakočević.

Borba Vase i Mankowskog dogovorena je do 73 kilograma i tu Crnogorac vidi svoju priliku.

- Za ovu borbu sam bez problema skinuo kile, možda i najbezbolnije u životu. U kakvom je stanju Mankowski? Izgubio je tri zaredom, mislim da je u k*rcu - rekao nam je Vaso i dobrano nas nasmijao.

Doista, Mankowskom karijera ide strmoglavo prema dolje. Izgubio je od, redom, Khalidova, Soldića i Parkea, ali je i dalje opasan. Poljska publika na njegovoj je strani, ali Bakočević u tome ne vidi problem.

- Pa neće valjda Poljaci potegnuti do Zagreba? Ma i da dođu, nisu oni kao naši Balkanci, oni su mirniji. Čak i da nadglasaju naše, to će me samo još više napali - kaže Vaso.

'Probleme bi riješili šakama'

Na otvorenom treningu u zagrebačkom American Top Teamu uoči subotnje KSW-ove priredbe u Areni, Bakočević je naletio na Slovenca Lemmyja Krušiča koji ga je pobijedio 2013. Taj meč izazvao je puno pompe zbog 'trash talka' koji su danima prije i nakon borbe servirali akteri.

- Nemam problem s njim. On da ima nešto prišao bi mi, a onda bi to riješili na stari način, šakama - smije se Crnogorac.

Obojica su danas puno ozbiljniji borci. Bakočević je skupio 39 pobjeda, ima i 18 poraza, a upravo je golemo iskustvo njegov najjači adut. Lemmy Krušič ima tri pobjede u nizu, a u Areni će se boriti protiv poljskog borca Sebastiana Przybysza.

Bilo kako bilo, Vaso je već pripremio taktiku za Mankowskog.

- Najopasniji sam na početku meča, tad su mi ruke najteže. On će pokušati ući u neke razmjene, pokušat će me "bušiti" s distance. Mislim da ću ga "ukočiti" u prvoj ili drugoj rundi. Moj plan je da u Arenu dođem i da se "bijem". Moje iskustvo mi dozvoljava da usred borbe radim plan i mijenjam taktiku ako je potrebno.

Bakočeviću je žao što KSW nije došao u Beograd.

- Bilo je dosta kombinacija. Prvo se pričalo o Beogradu, zatim o Novom Sadu, ali domaćinstvo je ipak dobio Zagreb. Ali OK, bit će - završio je 'psihopat'.