Vaterpolist Radulović: Hrvatska me ne zove, igrat ću za Srbiju

Otkad sam otišao iz Primorja nije me zvao nitko iz Hrvatske. Ni iz Saveza, ni iz klubova, niti netko od suigrača. Zaključio sam da uopće ne računaju na mene, a onda je stigao poziv Srbije, priča Riječanin Marko Radulović

<p>Kao junior za Hrvatsku, a kao senior za Srbiju. Pravila dozvoljavaju, okolnosti su se tako posložile i - Riječanin <strong>Marko Radulović</strong> (19) zaigrat će, ne za hrvatsku nego srpsku vaterpolsku A reprezentaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska vaterpolska reprezentacija</strong></p><p>- Za mlađe hrvatske selekcije igrao sam i na Svjetskom prvenstvu. Međutim, dvije godine me tadašnji izbornik <strong>Joško Kreković</strong> nije pozivao. Kada sam 2018. iz Primorja prešao u Vojvodinu čekao sam još godinu dana. Nije me zvao nitko iz Hrvatske. Ni iz Saveza, ni iz klubova, niti netko od suigrača. Zaključio sam da uopće ne računaju na mene, a onda je stigao poziv mlade reprezentacije Srbije. Sada sam pozvan i u srpsku A selekciju i prihvatio sam taj poziv - priča Radulović za beogradske <a href="https://www.novosti.rs/sport/ostali-sportovi/929711/hrvatski-vaterpolista-igrati-delfine-srbija-odbija">Novosti</a>.</p><p>Dečko je rođeni Riječanin koji je navodno iz svog matičnog Primorja dobio 'pedalu' nakon ekscesa na treningu kojem je, igrom slučaja, svjedočio i izbornik Kreković pa su mu odjednom zatvorena i vrata riječkog kluba i vrata hrvatske reprezentacije.</p><p>- Nakon Vojvodine igrao sam za Šabac, a od prošlog ljeta sam u Radničkom iz Kragujevca. <strong>Uroš Stevanović</strong> je trener Radničkog i mlade srpske reprezentacije. On me pozvao u mladu 'repku', a nedavno je to napravio i seniorski izbornik <strong>Dejan Savić</strong> tako da sam prošlog tjedna prvi puta bio na pripremama sa seniorskom selekcijom, sa olimpijskim pobjednicima - kaže Radulović.</p><p>Mnogi povlače paralelu sa <strong>Vladimirom Vujasinovićem</strong> (47) jer sličnosti su očigledne: Riječanin, dijete Primorja, a reprezentativac Srbije. No razlika ipak postoji. Velika.</p><p>Vujasinović je bio svjetski dragulj o čijem je čudesnome talentu početkom nesretnih '90-ih brujao cijeli vaterpolski svijet. Radulović je realan mladi čovjek, svjestan da je usporedba s Vujasinovićem, igračem koji je osvojio apsolutno sve što se u vaterpolu može osvojiti, nerealna.</p><p>- Ma za mene je rano pričati na taj način jer još nisam ništa konkretno ostvario, ali... Nadajmo se da ću uspjeti!</p><p>Visok 194 cm i težak 100 kg kao klinac je trenirao košarku i karate, ali kad je prvi put skočio u bazen i uzeo loptu u ruke sve drugo je postalo nevažno. Talenta ima, inače ne bi bio mladi hrvatski, a danas seniorski srpski reprezentativac no prava su dokazivanja tek pred njim.</p><p>Hrvatska je izgubila, a Srbija dobila igrača, ali - koliko dobrog igrača... To ćemo tek vidjeti.</p>