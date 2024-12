Vaterpolistice uspjele što su pokušavale godinama: 'Ispisali smo povijest s 13 juniorki...'

Pet utakmica, četiri pobjede i peto mjesto. Na Svjetskom kupu II. divizije u Istanbulu hrvatske vaterpolistice izgubile su samo jednu utakmicu. I ta je rezultatski, zapravo, bila više nalik rukometnoj utakmici jer Japanke su pobijedile 26-18! Samo u prvoj četvrtini palo je 13 golova.

To je manje važna zanimljivost iz Istanbula, gdje se prvi put igralo po novim pravilima, no u ženskom vaterpolu izmjene nisu tako radikalne kao u muškom. Dužina njihova igrališta ionako je bila 25 metara, a trajanje napada ostalo je 30 sekundi. Naše djevojke u posljednja 22 sata odigrale su, naime, tri utakmice! Nakon tog poraza od Japana, idućeg su dana odigrale još dvije u razigravanju za pozicije od pete do osme.

I tu su potvrdile da ono što su učinile dva dana ranije, nije bila slučajnost. U nedjelju su, naime, prvi put u povijesti pobijedile reprezentaciju Francuske (12-11). Pa u utorak to ponovile (14-13)!

Da shvatite koliko je to velika, važna pobjeda, treba se samo vratiti nekoliko godina u povijest. Primjerice, na EP u Splitu 2022., gdje su Francuskinje pobijedile 13-4. Ili još malo unazad, kad su utakmice obično završavale dvoznamenkastom razlikom.

Međutim, Hrvatice su u turskom velegradu stigle i prestigle Francusku te to učinile gotovo bez seniorke u sastavu! Najiskusnija Matea Skelin (27) nije igrala zbog bolesti, nije bilo ni dosadašnje kapetanice Ivane Butić (28), a od vaterpola se ranije oprostila i jedna od rijetkih seniorki u Hrvatskoj, Kiara Brnetić (25).

- Ovo što su djevojke napravile zaista je sjajno. Prvi put u seniorskom uzrastu pobijedile su Francusku. A 13 od 16 djevojaka u ovoj reprezentaciji su juniorke. Pokazale su da igramo ozbiljan vaterpolo i da za nekoliko godina možemo imati sjajnu seniorsku ekipu - rekla je izbornica Mia Šimunić.

Ona je gotovo sve ove igračice vodila prije tri mjeseca na Europskom prvenstvu u Zagrebu, gdje su izborile polufinale. Samo malo ranije kadetkinje su na Svjetskom prvenstvu do 16 godina prvi put u povijesti hrvatsku reprezentaciju uvele u polufinale velikog natjecanja. Hrvatski ženski vaterpolo - dolazi!