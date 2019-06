'Vatrene' U-21 testiraju Danci: 'Ova generacija zajedno diše...'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine danas u Puli na stadionu 'Aldo Drosina' od 18 sati i 30 minuta igra svoju posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na Europsko prvenstvo u Italiji i San Marinu.

Protivnik je još jedan sudionik Eura 2019, mlada reprezentacija Danske, utakmica se uživo može gledati na Hrvatskoj nogometnoj televiziji i HNTV-ovoj internetskoj platformi.

- Dečki su motivirani, nema ozljeda ni problema. Ova će nam utakmica dodatno proširiti vidike, a najvažnije je da ostanemo zdravi te da zajedno s igračima priključenima iz A-reprezentacije dovršimo pripreme - govori izbornik Nenad Gračan.

U skupini smo sa Engleskom, Francuskom i Rumunjskom.

- Danska je agresivna momčad, ali voli igrati, po tome su slični Englezima i Francuzima. Kvalitetni su, također idu na EP i bit će nam to dobar pokazatelj. Osim toga, vidjeli smo i sami u onoj prijateljskoj utakmici da možemo protiv Francuza.

Preko Eura se ide i na Olimpijske igre...

- Sam plasman na EP je uspjeh, ali naravno da smo motivirani napraviti nešto više. Talenta imamo, kao i odgovornosti, kompaktnosti, homogenosti i discipline za dobar rezultat. Ova generacija zajedno diše, a vodilja nam je nastup seniora u Rusiji prošlog ljeta - rekao je Gračan.

Dinamov motor Ivan Šunjić i u mladoj Hrvatskoj ima istu ulogu. Fajter ispred zadnje crte obrane, vođa...

- Imamo osjetnu širinu kadra, to je velika snaga ove reprezentacije. Ova je generacija sposobna za velike stvari, a uzor nam je uspjeh seniora u Rusiji. Što se Danske tiče, u Puli je uvijek dobar ugođaj i nadam se da će ljudi doći u velikom broju - rekao je Šunjić.

