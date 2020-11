Nakon zaraženog Vide: 'Vatreni' se moraju još jednom testirati

Uefin protokol postoji upravo iz razloga kako bi zaštitio igrače, klubove/reprezentacije i natjecanja, jer se poštivanjem njegovih odredbi izbjegava nužnost odlaska u samoizolaciju, rekli su iz HNS-a...

<p>Što će biti s utakmicom protiv <strong>Švedske</strong>? Zapitali su se mnogi nakon što je<strong> Domagoj Vida</strong> nakon remija Hrvatske i Turske (3-3) doznao da je pozitivan na korona virus. No straha nema, susret u Stockholmu će se sigurno igrati.</p><p>Uefa je prije nekoliko mjeseci objavila protokol za koronu. Profesionalni nogometaši testiranja moraju odraditi dva dana prije europskih ili reprezentativnih utakmica i tko je pozitivan - mora biti odvojen od ostatka momčadi. Vida je na testu prije utakmice bio negativan kao i svi ostali igrači, a nakon utakmice je na novom testu uoči utakmice protiv Švedske jedini bio pozitivan.</p><p>I zaražen je igrao protiv Turaka, a kako bi se to izbjeglo, hrvatski nogometaši će u petak odraditi još jedno testiranje iz predostrožnosti.</p><p>- Nakon jučerašnjeg pozitivnog nalaza na SARS-CoV-2 reprezentativca Domagoja Vide, liječnička služba hrvatske reprezentacije je u dogovoru s kolegama iz Švedske donijela odluku da u petak 13. studenoga bude odrađeno dodatno testiranje reprezentativaca i stožera, radi predostrožnosti uoči utakmice sa Švedskom, imajući u vidu da je iduće redovno testiranje predviđeno u nedjelju. HNS još jednom naglašava da hrvatska reprezentacija poštuje sve odredbe Uefinog Return to Play protokola koji ne predviđa izolaciju cijele momčadi zbog jednog ili više pozitivnih slučajeva. Pritom se poštuju i sve odredbe lokalnih vlasti (u ovom slučaju prvo turskih, potom i švedskih), kao i odluke lokalnih epidemiologa - objavili su iz HNS-a pa nastavili:</p><p>- Uefin protokol postoji upravo iz razloga kako bi zaštitio igrače, klubove/reprezentacije i natjecanja, jer se poštivanjem njegovih odredbi izbjegava nužnost odlaska u samoizolaciju drugih pojedinaca u slučaju pozitivnog nalaza. Podsjećamo da je tijekom rujanskog okupljanja pozitivan na SARS-CoV-2 bio kondicijski trener Luka Milanović te da su hrvatski epidemiolozi procijenili da, zbog poštivanja svih mjera, nije potrebna samoizolacija drugih članova stožera ili igrača. Istu odluku donijeli su turski epidemiolozi u slučaju Domagoja Vide. Vrijedno je spomenuti i da je rizik prijenosa virusa tijekom nogometne utakmice s jedne momčadi na drugu minimalan, ako ne i nepostojeći, s obzirom da u više od 600 odigranih utakmica u Uefinim natjecanjima nije zabilježen slučaj prijenosa virusa tijekom utakmice - rekli su iz HNS-a.</p><p>Straha nema, naši nogometaši su već u Stockholmu i utakmica će se gotovo sigurno odigrati. Utakmica se igra od 20 sati i 45 minuta na Friends Areni u Stockholmu, a reprezentaciji će se priključiti <strong>Bruno Petković </strong>i <strong>Dominik Livaković</strong>. </p><p> </p>