U godini koja će kulminaciju imati na Svjetskom prvenstvu u Kataru igra se treće izdanje Uefine Lige nacija, a protivnike će u tom natjecanju u najjačem razredu doznati i hrvatska nogometna reprezentacija.

Kad i gdje je ždrijeb?

Ceremonija počinje ovaj četvrtak u 18 sati u Montreuxu u Švicarskoj. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić pratit će je u Zagrebu uoči hrvatske premijere dokumentarnog filma "Miroslav Ćiro Blažević - Nikad ispričana priča" autora Sabahudina Topalbećirevića.

Kako funkcionira ždrijeb?

Svih 55 Uefinih država članica sudjeluje u Ligi nacija, kao i dosad, u četiri razreda (A, B, C i D), ovisno o njihovim rezultatima u prošlom izdanju Lige nacija 2020/21. Hrvatska je, nakon što je zbog bolje gol-razlike završila ispred Švedske u prošlom izdanju 2020/21., sačuvala mjesto u eliti.

Lige A, B i C imaju 16 reprezentacija koje će biti podijeljene u četiri skupine po četiri momčadi. Preostalih sedam selekcija iz Lige D bit će u jednoj skupini po četiri i jednoj po tri momčadi.

Kako izgledaju jakosne skupine?

S obzirom na to da je Hrvatska završila treća u svojoj skupini u posljednjem izdanju Lige nacija, iza Francuske i Portugala, bit će u trećoj jakosnoj skupini i ne može igrati protiv Engleske, Poljske i Švicarske, koje su također u trećem bubnju.

Nositelji su polufinalisti Francuska (branitelj naslova), Španjolska (finalist), Italija (trećeplasirana) i Belgija.

U drugom potu nalaze se Portugal, Nizozemska, Danska i Njemačka, a u četvrtom su reprezentacije koje su napredovale iz Lige B: Wales, Austrija, Češka i Mađarska.

Kakav je sustav natjecanja?

Kao i dosad, četiri pobjednika skupina u Ligi A igrat će završni turnir, Final Four, u lipnju 2023., a pobjednik će odnijeti trofej Lige nacija.

Pobjednici skupina u razredima B, C i D preselit će u viši razred, a posljednje reprezentacije iz svake skupine u ligama A i B ispadaju u niži. Oni iz Lige C razigravat će za ostanak s obzirom na to da će samo dvije od četiri reprezentacije ispasti u posljednju ligu.

Kad se igra Liga nacija?

Zbog neobičnog termina Svjetskog prvenstva (od 21. studenog do 18. prosinca 2022.) Uefa je ugurala Ligu nacija u ljetno-jesenski termin. Čak četiri kola igraju se u lipnju, a posljednja dva krajem rujna.

Polufinale Lige nacija igrat će se nakon Svjetskog prvenstva, 14. i 15. lipnja 2023., a finale i utakmica za treće mjesto 18. lipnja. Domaćin turnira bit će jedna od reprezentacija sudionica.

Razigravanje za ostanak za neke reprezentacije, pak, na rasporedu je tek u ožujku 2024. jer se u međuvremenu 2023. igraju i kvalifikacije za Euro u Njemačkoj, u koje je uklopljeno i ovo izdanje Lige nacija.

Kako je Liga nacija povezana s kvalifikacijama za Euro?

Uefa još nije objavila format kvalifikacija za iduće Europsko prvenstvo pa tako nije poznato ni kako će Liga nacija imati utjecaja na njih. Odluka se očekuje u lipnju iduće godine. Ipak, jasno je da će u Nyonu dati šansu i reprezentacijama koje budu dobro igrale u Ligi nacija, a ne probiju se kroz kvalifikacije.

Recimo, u prvom takvom sustavu, u kvalifikacijama za Euro 2020., iz svake od četiri lige po četiri su momčadi izborile play-off i razigravale za četiri mjesta na završnom turniru. Na koncu je to uspjelo Mađarskoj, Slovačkoj, Škotskoj i Sjevernoj Makedoniji.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru Uefa je odlučila dva mjesta u play-offu ustupiti dvama najbolje plasiranim reprezentacijama u Ligi nacija koje se nisu plasirale na Mundijal kroz kvalifikacijsku skupinu. To su bile Austrija i Češka.