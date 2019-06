‘Vatreni’ na Jadranu: Imaju i privatnu plažu, 1300 kuna noć

Nakon dugih 15 godina hrvatska nogometna U-21 reprezentacija će nastupiti na europskom prvenstvu koje će se od 16. do 30. lipnja održati u Italiji i San Marinu. Svoje će utakmice u grupi igrati na stadionu Serraville u San Marinu, a odsjela je u nedalekom Riccioneu.

To je talijanski grad veličine Varaždina s oko 35 tisuća stanovnika. Nalazi se na obali Jadranskog mora i turističko je mjesto. mladi 'vatreni' odsjedaju u hotelu s pet zvjezdica 'Grand Hotel des Bains'. Taj hotel inače ima 70 luksuznih soba, a trenutačno tamo noćenje košta oko 1300 kuna.

Foto: Tripadvisor

Mladi 'vatreni' imat će mogućnosti koristiti vanjski i unutarnji bazen, saunu i teretanu, a mir će im možda narušiti nedaleka plaža koja je već prepuna turista. No, dobra je stvar što neće morati daleko putovati do San Marina jer će im do 20 kilometara udaljenog stadiona trebati pola sata autobusom.

Foto: Tripadvisor

Hotel svojim izgledom želi 'oživjeti' 1920. na moderan način kad su u Riccione pristizali mnogi predstavnici europske aristokracije. Imat će i pristup privatnoj plaži na kojoj im je omogućena 'zaštita' od turista. U gradu je i stadion Italo Nicoletti na kojem će 'vatreni' moći odraditi i trening.

U dosadašnja dva nastupa na europskom smotrama 'mladi vatreni' nemaju niti jednu pobjedu, dvije utakmice su odigrali neodlučeno, a četiri puta su poraženi uz negativnu razliku pogodaka 7-11. Ovoga puta hrvatska vrsta odlazi na EP s velikim ambicijama. Glavi cilj naše mlade vrste je plasman na olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, što nije uspjelo niti jednoj nogometnoj generaciji. Vizu za Japan automatski donosi polufinale.

Na EP-u nastupa 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine po četiri ekipe. Hrvatska je u skupini C zajedno s Francuskom, Engleskom i Rumunjskom. U skupini A su Italija, Španjolska, Poljska i Belgija, a u skupini B Njemačka, Danska, Srbija i Austrija. Plasman u polufinale izborit će tri pobjednika skupina, te najbolja drugoplasirana reprezentacija. U slučaju da Engleska izbori polufinale ona neće putovati na OI jer nema pravo samostalnog nastupa. Tada bi se za posljednju kartu za Tokio borile druga i treća najuspješnija drugoplasirana ekipa iz tri skupine.

Hrvatska će sve tri utakmice iz skupine igrati u San Marinu, a turnir otvara 18. lipnja protiv Rumunjske. Tri dana kasnije je dvoboj protiv Francuske, a u zadnjem kolu 24. lipnja slijedi ogled protiv Engleske.

Raspored natjecanja

SKUPINA C (Engleska, Francuska, Hrvatska, Rumunjska)

1. kolo - 18. lipnja

18:30 Rumunjska - HRVATSKA (Serravalle)

21:00 Engleska - Francuska (Cesena)

2. kolo - 21. lipnja:

18:30 Engleska - Rumunjska (Cesena)

21:00 Francuska - HRVATSKA (Serravalle)

3. kolo - 24. lipnja:

21:00 HRVATSKA - Engleska (Serravalle)

21:00 Francuska - Rumunjska (Cesena)