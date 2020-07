'Vatreni' prijelazni rok: Modriću i Raketi istječe ugovor, puleni Dinama idu u Europu i bez Eura?

Ljetni prijelazni rok je počeo, a bit će sve drukčije nego dosad. Bez Eura su neki naši reprezentativci ostali bez prilike da si podignu cijenu, a neki su zadnjim godinama ugovora u klubu. Njihova je budućnost neizvjesna

<p>Luka <strong>Modrić </strong>(34) u Real Madridu, Ivan <strong>Rakitić</strong> (32) u Barceloni i Dejan <strong>Lovren </strong>(30) u Liverpoolu u zadnjim su godinama ugovora. Milan <strong>Badelj </strong>(31) mora se vratiti iz Fiorentine u Lazio, dok <strong>Rebićeva </strong>(26) posudba u Milanu također ide prema kraju. Bruno <strong>Petković </strong>(25) i Dominik <strong>Livaković </strong>(25) trebali su dodati još koji milijun na račun Europskog prvenstva, ali izgleda da će za to morati pričekati...</p><p>Pandemija korona virusa poremetila je sve pa tako i prodaju igrača u ljetnom prijelaznom roku. Bit će drukčije nego što smo to dosad pamtili, igrat će se završnice europskih natjecanja, a neki bi klubovi mogli ostati bez igrača. Hrvatski reprezentativci trebali su biti tražena roba, a sad su financijska sredstva klubova smanjena. Što opet ne mora značiti da netko neće posegnuti u džep kako bi u svoje redove doveo člana svjetskih viceprvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitana Lovre Kalinića</strong></p><p>Pa krenimo s najstarijima. Luka Modrić u karijeri je osvojio gotovo sve i nema se više kome dokazivati. Polako dolazi u pozne igračke godine za veznjaka, ali interesa za njegovim uslugama ne nedostaje. Govorilo se o njegovom odlasku u <strong>Milan </strong>pa i <strong>Inter</strong>, a zasigurno bi se još koji europski velikan našao na popisu zainteresiranih. No, u zadnje se vrijeme sve češće spominje Lukin odlazak u američki MLS, a Luka u Realu ima ugovor do ljeta 2021.</p><p>Njegov ligaški kolega Ivan Rakitić svaki je prijelazni rok na izlaznim vratima Barcelone, ali još uvijek je na Nou Campu. Raketu su tražili Manchester United, Atletico Madrid, Sevilla, ali on je ostao Barcelonin. Nije upitno da Raketa još može igrati par godina na vrhunskoj razini, samo je pitanje gdje. Lige petice očigledna su destinacija, a s obzirom na obiteljsku situaciju, vjerojatno i ostanak u Španjolskoj. Nikad nije krio da je Sevilla njegov drugi dom...</p><h2>Conte i ne bi Perišića</h2><p>Druga su velika enigma dva igrača na posudbama. Antonio Conte ne može uklopiti Ivana Perišića (31) u svoj sistem, a Bayern se baš i ne otima za usluge hrvatskog reprezentativca. Ugovor s Interom traje mu do 2021. godine, a želi li Conte bar nešto zaraditi na Ivanu, morat će mu potražiti novu destinaciju vjerojatno već ovog ljeta. Bilo je govora o njegovom ostanku u Bayernu, ali dolaskom Flicka stvari su se malo promijenile. Nekad se spominjao transfer u sveprisutni Manchester United...</p><p>Milan Badelj vjerojatno će se boriti za svoje mjesto pod Suncem u Laziju, a Ante Rebić ne bi trebao otići iz Milana. Pioli može biti zadovoljan izdanjima 'vinjanskog Benzeme' koji je opravdao njegovo povjerenje. <strong>Zlatan Ibrahimović</strong> (38) je na odlasku, <strong>Rafael Leao</strong> (21) još mora skupljati iskustva pa bi Rebić trebao ostati Milanov igrač uz otkup ugovora od Eintrachta. A Dejan Lovren? On je svoje u Liverpoolu dao i mora tražiti novo rješenje jer Klopp ne računa na njega. Spominjali su se Arsenal i Tottenham...</p><p>Dominik Livaković i Bruno Petković trebali su u Dinamovu blagajnu donijeti još pokoji milijun o svojevrsnoj reorganizaciji momčadi i fokusu na mlade snage pod trenerskom palicom Igora Jovićevića. Livi je već sad možda i najbolji golman kojeg je hrvatska reprezentacija imala i trebale bi ga čekati velike stvari. Ali vođen primjerom Simona Sluge (27) i Lovre Kalinića (30), pitanje je koji klub odabrati. Spominjali su se francuski Montpellier i Marseille, a Portugalci su pisali da ga je tražio i sam Iker Casillas za Porto.</p><h2>Transferi kao ulaznica za EURO?</h2><p>Petković je dosta toga dobroga donio za reprezentaciju i ovo mu je Europsko prvenstvo trebalo biti odskočna daska. Bio je dobar u europskim natjecanjima, zaslužio mjesto kod Zlatka Dalića, ali nekako mu se i ne ostaje u Dinamu. Imao je sreće pa je na utakmici protiv Osijeka prošao samo s lakšom ozljedom pa će se ubrzo moći vratiti na teren. Svoju dugogodišnju talijansku epizodu nije poentirao većim transferom, ali hrvatsku bi mogao. Spominjao se Fenerbahče, a nije jedini hrvatski reprezentativac u njihovom planu.</p><p><strong>Dario Melnjak</strong> (27) produžio je ugovor s turskim Rizesporom, ali nije tajna da je Fener žarko želio njegove usluge. No, on je ipak ostao u klubu u kojem je velika zvijezda, ali polako je u godinama gdje mora tražiti izdašniji transfer. Europski velikani razmišljali su i o <strong>Marcelu Brozoviću </strong>(27), dok je <strong>Domagoj Vida</strong> (31) bio na meti Seville, Rome, Espanyola... Trebala bi to biti jedna turbulentna godina hrvatskih reprezentativaca, a tko zna iz kojih će klubova doći na Euro sljedeće godine, a mnogima će to i uvjetovati dolazak na spomenuto natjecanje...</p>