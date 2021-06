Do početka Europskog prvenstva ostalo je još samo deset dana, a prvu utakmicu hrvatska reprezentacija igrat će protiv Engleske 13. lipnja na Wembleyu u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni pjevaju 'Nije u šoldima sve'

Neizostavna komponenta natjecanja je glazba uz koju nogometaši slave i vesele se, a na popis pjesama za Euro hrvatski reprezentativci uvrstili su neke od najvećih hitova kao što su 'Igraj moja Hrvatska' od Zaprešić Boysa, 'Moja domovina', 'Srce vatreno' od Nereda, neizostavni Thompson i njegova 'Lijepa li si', 'Afrika' od Dine Dvornike, zatim hit Mladena Grdovića 'Nije u šoldima sve' kojeg su igrači nebrojeno puta pjevali na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Na 'vatrenom' popisu nalazi se i 'Jače manijače' od Dine Dvornika, 'Rock me' od Rive, 'Inati se Slavonijo' od Kiće, 'Lijepa naša domovina', 'Svijet voli pobjednike' od Colonije i 'Livin'la vida loca' od Rickyja Martina.

Svaka od 24 reprezentacije na Uefin je kanal na glazbenom servisu Spotifyu postavila svoju playlistu. Hrvatsku, koju je HNS predstavio kroz Domagoja Vidu i Šimu Vrsaljka, možete preslušati OVDJE.

Dejan Lovren i Šime Vrsaljko zaduženi su za zabavu i šale u reprezentaciji, a tko je zadužen za glazbu?

- Pustimo Narodni radio najčešće. Ne moramo se puno nervirati oko toga. Sada sam to prepustio drugima, Vrsaljko često zna puštati pjesme. Sad ćemo i Livakovića uposliti, on je mlad, da zna za budućnost. Najbolji pjevač? Nema, mi smo klapa. Livaković je najjači plesač, ima ove pokrete samo s kukovima - rekao je Domagoj Vida u podcastu HNS-a.

Osim navedenih pjesama, tu je i službena himna nadolazeće europske smotre pod nazivom 'We Are the People' nizozemskog DJ-a Martina Garrixa, The Edgea i Bona.

- Stvaranje glazbe za jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu, zajedno s Bonom i The Edgeom, bilo je nevjerojatno iskustvo. Ponosan sam na naš zajednički uradak te sam uzbuđen što ga napokon možemo podijeliti sa svijetom - rekao je Garrix.

Sve playliste možete preslušati OVDJE.

POSLUŠAJTE NOVI NAVIJAČKI HIT 'CRVENO BIJELO PLAVA':