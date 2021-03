Pravi spektakl odvio se na utakmici Fiorentine i Milana u Firenci u jednom od dva derbija 28. kola Serie A. 'Rossoneri' su na koncu slavili s 3-2 u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta. Ante Rebić i Mario Mandžukić nisu bili u konkurenciji momčadi Stefana Piolija zbog ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomić: Da mogu, trenirao bih Milan

Gosti iz grada mode poveli su preko Zlatana Ibrahimovića već u 9. minuti. I to sjajnim golom prekaljenog majstora. Ibra se prvo oslobodio Pezzelle tako što ga je lagano odgurnuo pa dočekao sjajno dubinsko proigravanje Kjaera i nepogrješivo pogodio pored inače odličnog Dragowskog. Sudac Guida provjeravao je regularnost gola putem VAR-a pa priznao gol.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

No, samo osam minuta kasnije Pulgar je vratio stvari na početak. Bio je to spektakularan pogodak iz slobodnjaka s više od 20 metara. Bio je to njegov prvi gol ove sezone.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Mogla je Fiorentina stići do vodstva kada je Pezzella pogodio stativu, a ubrzo je i Ibrahimović zatresao prečku kada je pokušao lobati Dragowskog.

Potpuni preokret dogodio se u nastavku kada je stari majstor Franck Ribery pogodio na asistenciju Dušana Vlahovića, koji se spominjao kao moguće pojačanje Milana u nadolazećem prijelaznom roku. Pogodak je pao u 51. minuti.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

No, Milan nije pokleknuo već je samo šest minuta kasnije stigao do izjednačenja i utakmica je ponovno bila na početku. Strijelac je bio Brahim Diaz.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

I kada se su se već vratili iz zaostatka, igrači Milana kao da su rekli "ma sada idemo po sve ili ništa". I pritisak se isplatio kada je Hakan Calhanoglu pogodio u 72. minuti nakon tri mjeseca bez gola. Turčin je muku mučio s ozljedama, ali sada se polako vraća staroj formi.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Bio je to gol za konačan rezultat kojim se Milan odvojio od Juventusa, koji je u ranijem terminu šokantno kod kuće izgubio od Beneventa i približio se vodećem Interu.