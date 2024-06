Već izbila svađa u Srbiji. Piksi nakon Tadićeve izjave: 'Uh, to je rekao? To nikako nije dobro...'

Nije dugo trebalo da se u reprezentaciji Srbije počnu pokazivati prve trzavice. Engleska ih je pobijedila s minimalnih 1-0, a izbornik Dragan Stojković Piksi (59) iznenadio je sastavom jer je na klupi ostavio kapetana Dušana Tadića (35). To, čini se, nije dobro sjelo igraču Fenerbahčea koji je u igru ušao tek u 61. minuti pa je nakon utakmice kritizirao Piksija zbog izostavljanja iz prvog sastava.

- Pričao sam s misterom, naravno, imamo dobru komunikaciju. Ali teško sam to prihvatio jer se igra protiv Engleske. Kapetan sam, lider sam. Mislim da sam najbolji igrač ove momčadi, bez lažne skromnosti. Naravno da mislim da sam trebao igrati od prve minute. Poštujem odluku izbornika - rekao je Tadić.

Euro 2024 - Serbia v England | Foto: John Sibley/REUTERS

- Mogao bih puno više napraviti da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću igrati. Ja bih naravno volio igrati 90, ali poštujem odluku. Naravno da želiš biti dio kolektiva i napravit ću sve za kolektiv. Idemo dalje - dodao je igrač Fenerbahčea u intervjuu za RTS.

Stojković je objasnio kako je izostavio veznjaka iz taktičkih razloga jer je htio da bude svjež za drugo poluvrijeme koje je smatrao ključnim. Na press-konferenciji novinari su ga pitali što misli o izjavama Tadića, a Piksi se nije suzdržavao.

- Uh, to nije dobro ako je to rekao. Uh, to nikako nije dobro ako je to rekao. Nije dobro. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Želio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog i ništa više. Radi se o taktici, ništa drugo.

Euro 2024: Serbia - England | Foto: David Inderlied/DPA

- Neće biti bure oko kapetana. Moja odluka, moje viđenje situacije. Nema nikakve polemike oko toga. Ja donosim odluke, ja sam taj koji je na tom mjestu. Nema tu prostora za polemiziranje. Da, on može početi utakmicu. I te kako. Ali ja sam taj koji donosi odluke - zaključio je Stojković.