Već je prošao i liječnički: Lovren će uskoro potpisati za Lyon!

Dejan Lovren je prije 12 godina napustio Dinamo i u transferu vrijednom devet milijuna eura potpisao za francuskog velikana Lyon. Bio je to veliki iskorak u njegovoj karijeri i prilika da izgradi ime u svjetskom nogometu.

Tu šansu je objeručke prihvatio, dokazao se na elitnoj razini i kako se kaže, ostalo je povijest. U Lyonu je proveo tri godine, u međuvremenu postao jedan od najuspješnijih i najboljih hrvatskih stopera u povijesti, a sada se u smiraj karijere odlučio vratiti tamo gdje je započeo njegov uspon!

Kako piše L'Equipe, Dejan Lovren je na korak od transfera u Lyon! Liječnički pregled je već odradio i samo su preostali posljednji detalji do njegovog potpisa na ugovoru.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Laurent Blanc želio je igrača s duhom, karakterom i agresijom, kako bi ga udružio s Castellom Lukebom. Lyonov trener uskoro bi trebao računati na Dejana Lovrena. Hrvatski reprezentativac, polufinalist prošlog Svjetskog prvenstva, nekoliko je dana bio na udaru čelnika Lyona koji su ga uvjeravali da prijeđe u klub. 33-godišnjak je čak prošao i liječničke preglede - piše renomirani francuski list.

Ovaj transfer djeluje pomalo iznenađujuće, kao grom iz vedra neba. Lovren je u Zenitu imao sve što je htio. Dobru plaću, sjajan status u momčadi i kapetansku traku. No, ruski klub ne igra europska natjecanja i pitanje je kada će, a iako je u karijeri toliko toga osvojio, želja mu je i dalje natjecati se na vrhunskoj razini. Vapi za novim izazovima i to je ono što ga gura dalje. To je taj šampionski mentalitet zbog kojeg i s 33 godine igra na sjajnoj razini. Također, francuski klub tražio je iskusnog stopera u kojem još ima goriva, a Lovren je na Svjetskom prvenstvu u Katru pokazao da ima puno toga za ponuditi. Odigrao je još jedan sjajan turnir.

Kada je došla ponuda Lyona, nije dvojio. Dva kluba brzo su se dogovorila, Zenit nije htio praviti probleme Lovrenu I dogovor je pao u rekordnom roku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac vraća se na mjesto gdje se istesao u svjetskog stopera. Uzletio je u nogometne visine odlaskom u Southampton pa potom u Liverpool gdje je živio najljepše dane karijere. Osvojio je Ligu prvaka, Premier ligi i europski Superkup. Čovjek ne može više poželjeti. U francuskom klubu je u prethodnom mandatu od 2010. do 2013. godine odigrao 102 utakmice i osvojio francuski kup.

Lovren će tako postati i prvi hrvatski reprezentativac koji je pronašao novi klub nakon svjetske bronce, no sumnjamo da će biti jedini. Velika je pomama za hrvatskim nogometašima na tržištu i samo se čeka početak prijelaznog roka.

