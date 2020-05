'Već me s 12 počelo boljeti, a onda me je samo presjeklo...'

Više se ni sama ne sjećam kada sam zadnji put igrala bez bolova. Tamo negdje u 12. godini počela sam osjećati bolove, ali na početku to nije bilo nešto što bi me smetalo u izvođenju pokreta, prisjetila se Ana Konjuh (22) početka svojih problema s laktom gostujući u podcastu "I ja sam sportaš".

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Anom Konjuh

- Nakon završetka juniorske karijere odlučila sam uzeti pauzu i vidjeti što mi je s laktom te sam otišla na operaciju. Sljedeće tri i pol godine nisam osjećala nikakvu bol, no onda me samo presjeklo te sam ponovo morala na operaciju. Zatim je slijedila pauza pa pripreme te povratak na turnire. Taj ciklus operacije, pauze i povratka prošla sam još nekoliko puta, uvijek s nadom da će to biti zadnji put.

Dubrovčanka je jedna od rijetkih tenisačica koja ne mora previše žaliti za prekidom teniske sezone budući da bi tek u kasno proljeće polako počela s turnirima.

- Da nije bilo odgoda turnira zbog pandemije, vjerojatno bih sada polako kretala na turnire. Treniram svakodnevno i zaista se nadam da više neću imati problema s ozljedama. Lakat mi je u dobrom stanju i mislim da sam ovog puta imala dosta vremena za oporavak i kvalitetnu rehabilitaciju i vjerujem da ću biti spremna kada počnu turniri.

Konjuh, koja je 2016. igrala četvrtfinale US Opena, a kasnije stigla i do Top 20, zadnji je meč odigrala u veljači prošle godine. Malo ranije nastupila je u Fed Cupu u kojem i dalje Hrvatska ne može naprijed.

- Tako se nekako potrefilo. Nekoliko puta bile smo jako blizu, nekoliko nas je poena dijelilo od prolaska dalje, ali, nažalost, nismo uspjele. Petra Martić odlučila je da više neće igrati za reprezentaciju, ali tu je Donna koja je odlična igračica, Jana Fett, Darija Jurak, imamo i mlađih igračica koje će se sigurno dizati, a nadam se da ću i ja pomoći da prođemo u viši rang. Vjerujem da ćemo se sve okupiti i odraditi posao na najbolji mogući način.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zbog otkazivanja Olimpijskih igara Ana će imati šansu izboriti Olimpijske igre u Tokiju u kojemu se ne bi našla ove godine.

- Mislim da je san svakog tenisača nastupiti na olimpijskim igrama. Bila sam u Riju 2016. i nastup na Igrama nešto je posebno. Nadam se da, ako budem zdrava, mogu podići svoj ranking dovoljno kako bih se plasirala u Tokio.