Večeras neće biti pjesme u hrvatskom autobusu u Koldingu. I to se, koliko god bajkovito sve izgledalo dosad, moralo dogoditi. Hrvatska je, desetog dana Eura, prvi put izgubila utakmicu. Pa i ne zvuči tako loše. Ali od koga - od najdominantnije reprezentacije ženskog rukometa u zadnjih 15 godina. Drame nema.

Da smo se čak i ponadali kada je Larissa Kalaus u 32. zabila za 16-15, jesmo, ali izazvali kontraefekt jer smo naljutili Norvežanke i pokvarili odličnih pola sata. Čak i iznad očekivanja.

Sve uoči zadnje utakmice imamo u svojim rukama, a kada je tako, lakše je, naravno. Imamo tri dana odmora prije Njemica koje će igrati u ponedjeljak protiv Nizozemske pa odmah sutradan protiv nas. I to nam ide u prilog. Dovoljan će nam biti i bod, a možda i poraz stvori li se trokut, s nama, njima i Nizozemkama s po šest bodova, u kojem bi odlučivala gol-razlika.

Danas prvi put nismo gledali Teu Pijević. Zapravo, jesmo, ali samo za sedmerce. Šoštarić je pripremio iznenađenje, štoviše, veliko iznenađenje jer je odabrao Luciju Bešen koja je iznenađenje bila i za Mork i za legendarnu Herrem kojoj je obranila čistu kontru. Uz onaj penal Neagu još jedan trenutak karijere za mladu Sesvećanku koja je odradila posao koliko je mogla. Ipak prvi put igra protiv ovakvih zvijezda. Na golu, pak, Norveške 40-godišnja "bakica" Lunde iako se u 16, očekivano, vratila Solberg.

Igrali smo se 6-0, s Larissom Kalaus od početka jer smo trebali igračicu i za napad i za obranu. Međutim, bez pravog prekršaja to je bila šala mala za Oftedal koju nismo nikako mogli riješiti. Uglavnom ni druge, prihvatili smo brzi norveški ritam, ali ipak malo prebrz za nas. Čitale su nas Skandinavke, od koji smo na Euru prije četiri godine izgubili rekordnih 16-34, prelako i previše.

Kod 6-10 nije izgledalo dobro, a kad ne izgleda dobro, Šoštarić pozove cure na dogovor i postane dobro. Konkretno, s Blažević na terenu, uz odličnu suradnju s crtom s Ježić pa još više Debelić uhvatili smo korak (9-10).

Uspjeli smo ih usporiti, čak osam minuta ostaviti bez gola što se njima ne događa često. Ako i tad. Još je i Pijević prvi put ušla u 23. minuti i skinula sedmerac Mork. Čisto da i ona upozna s kim ima posla.

Tek smo zadali Norveškoj posla kad je Kalaus u 32. zabila za naše prvo vodstvo. Koliko god to bio trenutak za veselje, malo i euforiju, bio je trenutak koji je naljutio protivnice. Počeli smo brljati u napadu i za pet minuta Norvežanke su nas skulirale (23-18). Pomogle su i francuske blizankinje jer nisu htjele vidjeti korake Kristiansen, a jesu da je Mičijević napravila nešto za isključenje, a nije. I još neke stvari, jer baš da Norvežanke ne dobiju isključenje cijelu utakmici, a mi pet i nijedan sedmerac... Ne vadimo se na to jer puno ne bi promijenilo, ali... Šteta za taj drugi dio i potpuni kolaps, no, opet ponavljamo, nema drame.

Europsko prvenstvo, grupa II:

Hrvatska - Norveška 25-36 (13-14)

Hrvatska: Bešen (6 obrana), Pijević (1 obrana), P. Posavec, Krsnik 2, S. Posavec 1, Mičijević 7, L. Kalaus 2, D. Kalaus, Ježić 2, Japundža 1, Šimara, Debelić 5, Mamić, Vidak, Blažević 5, Prkačin

Norveška: Solberg (4 obrane), Lunde (6 obrana); Reistad 7, Arntzen 2, Kristiansen 5, Frafjord, Loke 2, Skogrand, Mork 5 Oftedal 6, Aune, Brattset 3, Jacobsen 2, Herrem 3, Solberg-Isaksen 1, Breistol

Sedmerci: Hrvatska 0/0, Norveška 4/6

Isključenja: Hrvatska 10 minuta, Norveška 0 minuta