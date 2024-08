Vejić: Gattuso je okrenuo cijeli grad protiv Perišića. Njegova priča u Hajduku je gotova

Hajduk proživljava turbulentne dane. Gennaro Gattuso i Ivan Perišić su na "ratnoj nozi", barem se tako čini u javnosti. Teško je reći koja je pozadina cijele priče jer samo je talijanski strateg iznio svoju stranu rekavši da mu je Perišić prije 20-ak dana rekao da želi napustiti klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Nevjerojatna priča oko Perišića! Rekao Gattusu da odlazi jer su ga zvali da dođe u Barcelonu?! | Video: 24sata/pixsell

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan - rekao je Gattuso nakon remija s Lokomotivom 1-1.

Talijan je Periju ostavio u Splitu i nije ga vodio na susret s Lokomotivom, a potom je iznio pravi razlog zašto je to učinio. Perišić još nije komentirao cijelu situaciju i tek je obećao pojasniti u čemu je riječ. Cijela situacija bila je dovoljna za burnu reakciju Splićana, koji su Perišiću u tren oka krenuli leđa. Neki su mu pisali gnjusne komentare po Instagramu.

U emisiji "Studio HNL" MAX Sport televizije legenda Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić iznio je svoj stav na tu temu.

- O Perišiću moramo pričati s respektom. Ne znam što se dogodilo između njega i Gattusa, to je sve rekla-kazala. Cijela ta priča je dječji vrtić. Gledao sam izjavu Gattusa i razmišljao zna li on uopće što je napravio. Okrenuo je cijeli grad protiv njega - rekao je Vejić i dodao:

- I sad bi on trebao izaći na stadion? Mislim da je Perišićeva priča u Hajduku gotova. Klub mora odrediti što trener smije reći, a što ne. Iznositi interni razgovor s jednim od najvećih igrača koji je ikad igrao za Hajduk - to se ne radi.