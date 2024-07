Vekić: Bilo je trenutaka kada više nisam željela igrati tenis! A trenerima sam rekla da ušute...

Njezinu karijeru obilježilo je puno uspona i padova. Od 16-godišnje djevojke koja je na svojem prvom WTA turniru stigla do finala, do etablirane tenisačice, koja je u jednom trenutku bila i 177. na svijetu... No, sve to pada u drugi plan fantastičnim uspjehom na Wimbledonu, gdje se Donna Vekić (28) prvi put plasirala u polufinale nekog Grand Slama. Nikada nije kasno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:33 Donna Vekić u Osijeku | Video: Davor Kovačević/24sata

- Bilo je trenutaka kada više nisam željela igrati tenis. Većina zna za jedan takav, nakon operacije koljena prije tri godine, ali, evo, u četvrtak uoči Roland Garrosa imali smo termin za trening. Stigli smo u klub i rekla sam treneru da ne želim igrati, da želim ići kući i uzeti dulju stanku. Nisam imala energije ni motivacije da nastavim trenirati jer sam zadnjih mjeseci dala sve, a nisam imala rezultate kakve sam očekivala. I poraz u Parizu bio je jako bolan, ali me motivirao da nastavim.

I sada ste u polufinalu Wimbledona!

- Još jedna pouka da nikada ne treba odustati. Da nemam takav tim uza sebe, ne znam kako bih pronašla snagu.

Pomažu li vam pravila, odnosno da treneri smiju davati savjete tijekom meča?

- Uh, danas sam im pet puta rekla da ušute, ha, ha. Kada sam napravila na 5-5 pet dvostrukih pogrešaka, čula sam da Pam Shriver govori: "Reset, reset". A ja u sebi mislim što da resetiram. Ma, lijepo je da znati da su tu kada trebam pomoć. Uvijek su izravni i ne uljepšavaju stvari.

Suparnica u polufinalu je Paolini.

- Sjajna cura, uvijek se smije. Mislim da se nitko ne smije toliko poput nje. Ove godine igra sjajno, osvojila je Dubai, igrala finale Roland Garrosa. Agresivna je, jako se dobro kreće na terenu.