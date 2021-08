Hrvatska tenisačica Donna Vekić (25) nije se uspjela plasirati u 3. kolo WTA turnira iz serije "masters 1000" u Montrealu, u dvoboju 2. kola bolja od nje bila je četvrta nositeljica Čehinja Karolina Pliškova sa 4-6, 6-3, 7-6 (2) nakon dva sata i 35 minuta igre.

Bio je ovo sedmi međusobni susret Vekić i Pliškove i šesta pobjeda češke igračice.

Vekić je odlično krenula u dvoboj, iskoristila lošiju igru Pliškove na početnom udarcu te odmah u prvoj igri ostvarila "break". Iako je Pliškova vratila izgubljeni servis i porte je iskoristila treću set-lavnala na 3-3, Vekić je novim "breakom" za 5-4 osigurala servis za prvi set-loptu kako bi riješila prvu dionicu dvoboja u svoju korist.

Imala je Vekić nove tri prilike za oduzimanje servisa suparnici u prvoj igri drugog seta, no nije ih iskoristila, a nakon što je kod rezultata 1-1 Pliškova spasila još jednu "break-loptu" situacija na terenu se počela mijenjati. Vekić je u sljedećoj igri izgubila svoj početni udarac, Pliškova je počela bolje servirati pa 25-godišnja Osječanka do kraja drugog seta više nije dobila priliku za povratak.

Kad je Pliškova ostvarila "break" u ranoj fazi trećeg seta, za vodstvo 2-1, bilo je vidljivo kako joj je samopouzdanje naraslo, dok je Vekić sve teže stizala do poena. Ipak, Vekić se nije predavala niti nakon što kod vodstva Pliškove od 3-2 nije iskoristila tri "break-lopte". S nekoliko dobrih reterna Vekić je stigla do 15-40, no tada je Čehinja odigrala dva odlična poena. Dvostrukom servis pogreškom Pliškova je ponudila novu šansu Vekić, no odmah potom je sjajnim forhendom tu šansu i anulirala. Ipak, u sljedećem servis-gemu Pliškove Vekić je osigurala novu "break-loptu", a tada je Čehinja dvostrukom servis pogreškom omogućila poravnanje na 4-4.

O pobjednici je na kraju odlučivao "tie-break" u kojemu je Pliškova bila dominanta na svom servisu što joj je uz "mini-break" iz prvog poena donijelo prednost od 5-2. Tada je Vekić odigrala dva vrlo loša poena na svom servisu, na meč-loptu Pliškove je napravila i dvostruku servis pogrešku te na kraju ipak poražena napustila teren.