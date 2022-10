Vekić izbacila petu tenisačicu svijeta za polufinale San Diega

Sjajna Donna Vekić nastavila je fenomenalan niz u San Diegu! Nakon Sakkari (WTA.-7) i Pliskove (22), Osječanka je u četvrtfinalu jakog turnira u SAD-u slavila protiv pete tenisačice svijeta Arine Sabalenke s 6-4, 6-7, 6-1.

Bio je to klasični ženski meč s puno breakove s obje strane, no naša je tenisačica u odlučujućem, trećem setu sjajno servirala i uz dva breaka došla do pobjede bez previše stresa.

Foto: Dan Hamilton

Vekić će u polufinalu igrati protiv pobjednice iz ogleda Collins - Badosa.

Donna je u karijeri dva turnira iz WTA serije, posljednji 2017. u Nottinghamu. Uoči turnira bila je 77. na svijetu, a koliki će skok napraviti do ponedjeljka ovisi isključivo o njoj...

Najčitaniji članci