Veličanstven uspjeh: Hrvatske košarkašice osvojile broncu na EP-u nakon 21 godine čekanja!

Zvuk sirene prolomio se dvoranom, a u tome trenutku naše košarkašice rastrčale su se i poletjele u zagrljaj jedna drugoj. Osmijeh od uha do uha, nevjerica, suze radosnice, pjesma i veselje uz ponosno raširenu hrvatsku zastavu. Bila je to samo njihova večer.

Ogroman i veličanstven uspjeh napravila je naša ženska košarkaška U-16 reprezentacija. Naše cure osvojile su broncu na Europskom prvenstvu u Portu nakon što su razbile domaćina Portugal (72-58).

Bila je to jednosmjerna ulica od prve četvrtine kada su naše košarkašice silovito ušle u susret i prvu dionicu završile s 31-15. Bilo je jasno da će to Portugalke teško stići.

Naše košarkašice cijelo vrijeme držale su dvoznamenkastu prednost, a najbliže što su protivnice došle bilo je minus devet u drugoj četvrtini. Nisu mogle više od toga.

Da vam malo dočaramo koliko je ovo zapravo ogroman uspjeh za hrvatsku košarku. Veliki je uspjeh kada se naše seniorke uopće plasiraju na veliko natjecanje, o nečemu višemu nitko ni ne pomišlja. A jedinu medalju u ženskoj košarci donijele su nam naše kadetkinje 2001. godine kada su osvojile broncu u Bugarskoj. Dvije godine kasnije naša U-21 selekcija izgubila je susret za broncu. I to je bilo to. Sve do danas nismo bili niti blizu medalji.

Sve dok se nisu ukazale naše čudesne kadetkinje pod dirigentskom palicom izbornice Tatjane Jacović kojoj je na klupi podrška bio i izbornik seniorske vrste Stipe Bralić.

Briljirala je Lena Bilić koja je utrpala 22 koša uz devet skokova, Gina Nikola Pirjak zabila je 11, Majstorović je brojala do deset koševa i uhvatila osam skokova.

Skačite, veselite se i grlite. Ma možete i zaplakati od sreće. Hrvatskoj ste donijele košarkašku medalju i pokazale kako nas čeka blistava budućnost. Možda i jednog dana konačno ugledamo tu seniorsku medalju...

