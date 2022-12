Velik u porazu i pobjedi: Modrić tješio uplakane Brazilce u Dohi

Gesta Josipa Juranovića nakon pobjede Hrvatske nad Japanom na penale u osmini finala obišla je svijet. U trenucima velikog veselja vidio je suze suigrača iz Celtica Daizena Maede i zagrlio ga.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Nova drama bila je u četvrtfinalu protiv Brazila, opet je Hrvatska s bijele točke završila kao pobjednik, a kapetan Luka Modrić napravio sjajnu stvar i tješio uplakane Brazilce.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Neymaru je najteže palo ispadanje, plakao je na terenu Education City stadiona, a Luka mu je prišao i potapšao ga. Slično je napravio i Pedru koji je zabio penal, klupskom suigraču Casemiru, Antonyju koji je sjeo na travnjak...

Ako netko zna kako je ispasti na penale na velikom natjecanju, i to nakon što povedeš u produžecima, onda je to Modrić. Upravo se to dogodilo Hrvatskoj u bolnom četvrtfinalu Eura 2008. protiv Turske u Beču.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

