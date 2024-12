Velika čast za Kahlinu: Hrvatski golman uz bok Messiju i Albi...

Iza hrvatskog golmana Kristijana Kahline (32) najbolja je sezona u karijeri. U 34 utakmice MLS-a imao je 121 obranu i 12 utakmica bez primljenog gola, predvodio je ligu po postotku obrana (75,63 posto), utakmicama bez primljeng gola i odigranim minutama (3060).

Kristijan je zato nedavno zasluženo proglašen najboljim golmanom MLS lige, a danas je dobio novo priznanje. Izabran je u idealnu momčad MLS lige, a u toj odabranoj ekipi je i legendarni Lionel Messi (37). Kahlina je tako postao prvi igrač u povijesti Charlotte koji je izabran u idealnu momčad.

Foto: Scott Kinser

Inter Miami i Columbus Crew predvode idealnu momčad s po dva nogometaša, a Riqui Puig (25), bivša nada Barcelone, rekordni je 38. predstavnik LA Galaxyja u najboljoj momčadi.

- Naravno da mi je san da jedan dan budem u krugu reprezentativaca. Nitko me nije kontaktirao, mislim da sam bio jako blizu kad sam imao dobre periode, ali u meni i dalje tinja nada da se situacija može otvoriti. Sve je to na izborniku Daliću jer on odlučuje - ranije je komentirao Kahlina u intervjuu za 24sata.

Golman : Kristijan Kahlina (Charlotte FC)

Braniči : Jordi Alba (Inter Miami CF), Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders FC), Steven Moreira (Columbus Crew)

Veznjaci : Luciano ‘Lucho’ Acosta (FC Cincinnati), Evander (Portland Timbers), Riqui Puig (LA Galaxy)

Napadači: Christian Benteke (D.C. United), Denis Bouanga (LAFC), Cucho Hernández (Columbus Crew), Lionel Messi (Inter Miami CF)